Особый режим — части Одесчины не будут выключать свет

Особый режим — части Одесчины не будут выключать свет

Дата публикации 2 февраля 2026 15:54
Свет в Одесской области: особые условия для городов с электроотоплением
Энергетики ремонтируют сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одесской области могут изменить подход к отключениям электроэнергии в населенных пунктах, где свет является единственным источником тепла. Вопрос подняли на совещании с Президентом Украины. Речь идет о четырех громадах и сотнях многоквартирных домов. Решение должно облегчить жизнь людям в период холодов.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Изменение графиков света

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер отметил критическую ситуацию в отдельных громадах региона. В Килии, Вилково, Арцизе и Сергеевке 448 многоквартирных домов отапливаются исключительно электроэнергией. В случае почасовых отключений люди фактически остаются без тепла. Это особенно опасно во время снижения температуры.

"Для этих населенных пунктов электроэнергия — это единственный источник тепла для жилых домов", — подчеркнул Олег Кипер.

Глава ОГА обратился с предложением к ДТЭК "Одесские электросети" не применять почасовые отключения на этих участках. Речь идет о периоде похолодания до завершения отопительного сезона. Президент Владимир Зеленский поддержал эту позицию. Он поручил принять меры по корректировке графиков с учетом специфики этих населенных пунктов.

Ситуация со светом

Параллельно энергетики ликвидируют последствия непогоды в Одессе и области. В части Пересыпского района Одессы электроснабжение пропало из-за локальной аварии. По информации ДТЭК, ремонтные бригады уже работают на месте. В других районах области, где есть техническая возможность, применяют графики стабилизационных отключений.

Больше всего аварий фиксируется в Одесском и Березовском районах. За сутки специалисты вернули свет почти для 30 тысяч семей в 104 населенных пунктах. Отремонтировали 42 линии разного класса напряжения и ввели в работу 442 трансформаторные подстанции. По состоянию на 2 февраля без электроснабжения остаются около 7,5 тысячи семей в 97 населенных пунктах, а также почти тысяча точечных заявок. К работам привлекли дополнительные бригады, 56 единиц спецтехники и помощь местных властей, фермеров и военных.

Напомним, концерт группы "Антитела" едва не сорвался из-за отключения света - сгорела техника. Также мы писали о том, как Украина будет укреплять энергетику.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
