Світло на Одещині: особливі умови для міст з електроопаленням

Енергетики ремонтують мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Одеській області можуть змінити підхід до відключень електроенергії у населених пунктах, де світло є єдиним джерелом тепла. Питання підняли на нараді з Президентом України. Йдеться про чотири громади та сотні багатоквартирних будинків. Рішення має полегшити життя людям у період холодів.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Зміна графіків світла

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер наголосив на критичній ситуації в окремих громадах регіону. У Кілії, Вилковому, Арцизі та Сергіївці 448 багатоквартирних будинків опалюються виключно електроенергією. У разі погодинних відключень люди фактично залишаються без тепла. Це особливо небезпечно під час зниження температури.

"Для цих населених пунктів електроенергія — це єдине джерело тепла для житлових будинків", — підкреслив Олег Кіпер.

Голова ОВА звернувся з пропозицією до ДТЕК "Одеські електромережі" не застосовувати погодинні відключення на цих ділянках. Йдеться про період похолодання до завершення опалювального сезону. Президент Володимир Зеленський підтримав цю позицію. Він доручив вжити заходів щодо коригування графіків з урахуванням специфіки цих населених пунктів.

Ситуація зі світлом

Паралельно енергетики ліквідовують наслідки негоди в Одесі та області. У частині Пересипського району Одеси електропостачання зникло через локальну аварію. За інформацією ДТЕК, ремонтні бригади вже працюють на місці. В інших районах області, де є технічна можливість, застосовують графіки стабілізаційних відключень.

Найбільше аварій фіксується в Одеському та Березівському районах. За добу фахівці повернули світло майже для 30 тисяч родин у 104 населених пунктах. Відремонтували 42 лінії різного класу напруги та ввели в роботу 442 трансформаторні підстанції. Станом на 2 лютого без електропостачання залишаються близько 7,5 тисячі родин у 97 населених пунктах, а також є майже тисяча точкових заявок. До робіт залучили додаткові бригади, 56 одиниць спецтехніки та допомогу місцевої влади, фермерів і військових.

