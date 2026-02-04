Видео
Масштабное отключение воды в Одессе — адреса бюветов

Масштабное отключение воды в Одессе — адреса бюветов

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 13:17
Отключение водоснабжения в Одессе 4 февраля время восстановления
Бутылки с водой в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 4 февраля, временно отсутствует водоснабжение в части Одессы. Специалисты проводят ремонтные работы на сетях. Восстановить обещают до вечера, однако все зависит от ситуации. Поэтому фактическое время может меняться.

Об этом сообщает "Инфоксводоканал".

Читайте также:

Отключение воды в Одессе

  • ул. Семьи Глодан, 43-61/1,
  • ул. Евгения Чикаленко, 73-87,
  • ул. Академика Королева, 96-122,
  • ул. Архитекторская, 12-24.

Отключение до 16:00.

  • переулок Морской,
  • ул. Всеволода Змиенко, 28.

Отключение до 17:00.

  • ул. 28 бригады, 14, 11/51,
  • ул. Новониколаевская дорога, 1,
  • ул. Старокиевское шоссе, 21-42,
  • с. Александровка.

Отключение до 19:00ю

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • пр. Леси Украинки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области планируют ввести особый режим графиков. Также мы писали о том, как одесситы переживают морозы без света и тепла.

Одесса Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы отключения
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
