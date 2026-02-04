Отключение водоснабжения в Одессе 4 февраля время восстановления

Масштабное отключение воды в Одессе — адреса бюветов
Сегодня, 4 февраля, временно отсутствует водоснабжение в части Одессы. Специалисты проводят ремонтные работы на сетях. Восстановить обещают до вечера, однако все зависит от ситуации. Поэтому фактическое время может меняться.
Об этом сообщает "Инфоксводоканал".
Отключение воды в Одессе
- ул. Семьи Глодан, 43-61/1,
- ул. Евгения Чикаленко, 73-87,
- ул. Академика Королева, 96-122,
- ул. Архитекторская, 12-24.
Отключение до 16:00.
- переулок Морской,
- ул. Всеволода Змиенко, 28.
Отключение до 17:00.
- ул. 28 бригады, 14, 11/51,
- ул. Новониколаевская дорога, 1,
- ул. Старокиевское шоссе, 21-42,
- с. Александровка.
Отключение до 19:00ю
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы в Одессе
В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
