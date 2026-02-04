Отключение водоснабжения в Одессе 4 февраля время восстановления

Бутылки с водой в бювете. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 4 февраля, временно отсутствует водоснабжение в части Одессы. Специалисты проводят ремонтные работы на сетях. Восстановить обещают до вечера, однако все зависит от ситуации. Поэтому фактическое время может меняться.

Об этом сообщает "Инфоксводоканал".

Отключение воды в Одессе

ул. Семьи Глодан, 43-61/1,

ул. Евгения Чикаленко, 73-87,

ул. Академика Королева, 96-122,

ул. Архитекторская, 12-24.

Отключение до 16:00.

переулок Морской,

ул. Всеволода Змиенко, 28.

Отключение до 17:00.

ул. 28 бригады, 14, 11/51,

ул. Новониколаевская дорога, 1,

ул. Старокиевское шоссе, 21-42,

с. Александровка.

Отключение до 19:00ю

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области планируют ввести особый режим графиков. Также мы писали о том, как одесситы переживают морозы без света и тепла.