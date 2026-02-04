Відключення водопостачання в Одесі 4 лютогочас відновлення

Пляшки з водою у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 лютого, тимчасово відсутнє водопостачання у частині Одеси. Фахівці проводять ремонтні роботи на мережах. Відновити обіцяють до вечора, однак все залежить від ситуації. Тому фактичний час може змінюватися.

Про це повідомляє "Інфоксводоканал".

Відключення води в Одесі

вул. Сім'ї Глодан, 43-61/1,

вул. Євгена Чикаленка, 73-87,

вул. Академіка Корольова, 96-122,

вул. Архітекторська, 12-24.

Відключення до 16:00.

пров. Морський,

вул. Всеволода Змієнка, 28.

Відключення до 17:00.

вул. 28 бригади, 14, 11/51,

вул. Новомиколаївська дорога, 1,

вул. Старокиївське шосе, 21-42,

с. Олександрівка.

Відключення до 19:00ю

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

