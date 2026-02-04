Відключення водопостачання в Одесі 4 лютогочас відновлення

Масштабне відключення води в Одесі — адреси бюветів
Сьогодні, 4 лютого, тимчасово відсутнє водопостачання у частині Одеси. Фахівці проводять ремонтні роботи на мережах. Відновити обіцяють до вечора, однак все залежить від ситуації. Тому фактичний час може змінюватися.
Про це повідомляє "Інфоксводоканал".
Відключення води в Одесі
- вул. Сім'ї Глодан, 43-61/1,
- вул. Євгена Чикаленка, 73-87,
- вул. Академіка Корольова, 96-122,
- вул. Архітекторська, 12-24.
Відключення до 16:00.
- пров. Морський,
- вул. Всеволода Змієнка, 28.
Відключення до 17:00.
- вул. 28 бригади, 14, 11/51,
- вул. Новомиколаївська дорога, 1,
- вул. Старокиївське шосе, 21-42,
- с. Олександрівка.
Відключення до 19:00ю
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети в Одесі
В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайлівський,
- пр. Небесної Сотні, 14,
- вул. Дальницька, 25,
- вул. М. Говорова,
- вул. Просвіти, 1-Д,
- вул. Геранієва,
- вул. Кримська,
- вул. Героїв оборони
- сквер Прохоровський,
- вул. І. Рабіна,
- вул. Інглезі
- пр. Лесі Українки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- вул. Космонавтів,
- сквер Старобазарний.
