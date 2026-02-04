Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Масштабне відключення води в Одесі — адреси бюветів

Масштабне відключення води в Одесі — адреси бюветів

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 13:17
Відключення водопостачання в Одесі 4 лютогочас відновлення
Пляшки з водою у бюветі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 4 лютого, тимчасово відсутнє водопостачання у частині Одеси. Фахівці проводять ремонтні роботи на мережах. Відновити обіцяють до вечора, однак все залежить від ситуації. Тому фактичний час може змінюватися. 

Про це повідомляє "Інфоксводоканал".

Реклама
Читайте також:

Відключення води в Одесі

  • вул. Сім'ї Глодан, 43-61/1,
  • вул. Євгена Чикаленка, 73-87,
  • вул. Академіка Корольова, 96-122,
  • вул. Архітекторська, 12-24.

Відключення до 16:00.

  • пров. Морський,
  • вул. Всеволода Змієнка, 28.

Відключення до 17:00.

  • вул. 28 бригади, 14, 11/51,
  • вул. Новомиколаївська дорога, 1,
  • вул. Старокиївське шосе, 21-42,
  • с. Олександрівка.

Відключення до 19:00ю

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайлівський,
  • пр. Небесної Сотні, 14,
  • вул. Дальницька, 25,
  • вул. М. Говорова,
  • вул. Просвіти, 1-Д,
  • вул. Геранієва,
  • вул. Кримська,
  • вул. Героїв оборони
  • сквер Прохоровський,
  • вул. І. Рабіна,
  • вул. Інглезі
  • пр. Лесі Українки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • вул. Космонавтів,
  • сквер Старобазарний.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на Одещині планують ввести особливий режим графіків. Також ми писали про те, як одесити переживають морози без світла та тепла.

Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси відключення
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації