Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути

Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 06:33
Блекаути в Одесі лютий 2026 - як одесити рятуються без світла й тепла
Машини на перехресті в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зимові морози й блекаути для багатьох українців стали не тимчасовим викликом, а частиною повсякдення. В Одесі холод і відсутність світла відчуваються особливо гостро — у квартирах, де температура повітря опускається до мінімуму, а в деяких будинках навіть до мінуса. Люди по-різному адаптуються до нових умов: хтось облаштовує житло генераторами, хтось шукає тепло у кількох шарах одягу та гарячому чаї.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, як вони переживають морози та відключення електроенергії. 

Реклама
Читайте також:

Блекаут в Одесі 

Пані Зінаїді дуже пощастило, адже вона живе саме біля котельні, тож питання тепла для неї стоїть менш гостро. Вона зізнається, що світло зникає регулярно, але люди вже навчилися підлаштовуватись. Найбільше дратує не сам факт відключення, а неможливість робити звичні дрібниці — приготувати їжу чи зарядити телефон. 

"Нормально, якось вже звикли, просто інколи, злить, що немає світла, бо хочеш там приготувати саме звичайну їжу, але якось вже звикли, якщо чесно. Тепло є, тому що в нас котельня розташована біля дому, ми оплачуємо за підтримку території, тому генератор працює і тепло у нас постійне. Це єдине, що рятує ситуацію", — каже Зінаїда.

Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути - фото 1
Одеситка Зінаїда про відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Анна приїхала до Одеси нещодавно й ще тільки знайомиться з реаліями міста в умовах війни. Вона зізнається, що ніч була холодною, і це відчулося одразу. Жінка порівнює ситуацію з Харковом, де ситуація ще складніша. 

"Сьогодні перший день в Одесі, але ніч була холодненька. У моєму місті, в Харкові, там ситуація також складнувата, але що маємо, то маємо. Холодно", — говорить Анна.

Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути - фото 2
Гостя міста Анна про ситуацію в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Відсутність тепла 

Дехто одразу каже, що у квартирі зараз прохолодно. Світла немає, а опалення залежить від електрики, тому температура падає. Це не катастрофа, але й не нормальне життя.

"Світла зараз немає. Тепла також немає, бо в нас двоконтурний котел. Температура у квартирі зараз 16 градусів", — каже Олена.

Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути - фото 3
Одеситка Олена про блекаут. Фото: Новини.LIVE

Пані Тетяна живе у Пересипському районі й зазначає, що в них ситуація трохи стабільніша. Світло зникає рідко, вона каже, що холод не такий відчутний, бо люди одягаються тепліше. 

"Світло буває рідко, навіть без графіків, а не холодно, тому що одяглися тепло — та й тепло. Я живу у Пересипському районі, там все є", — говорить Тетяна Анатоліївна.

Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути - фото 4
Місцева жителька Тетяна Анатоліївна про ситуацію вдома. Фото: Новини.LIVE

Адаптація до блекауту 

Інна виглядає спокійною та зібраною. Вона каже, що відключення світла вже не лякають. За її словами, люди настільки адаптувались, що сприймають блекаути як тимчасову незручність. 

"Почуваємо себе нормально, відключення світла нас не лякає", — каже Інна.

Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути - фото 5
Одеситка Інна про електроенергію. Фото: Новини.LIVE

Наталія говорить коротко, але дуже прямо. Світла зараз немає, тепло залежить від електрики — отже, й тепла теж немає. Це не просто незручність, а постійне очікування, коли ж увімкнуть.

"Погано. Світла зараз немає, періодично звичайно включають. Але у нас від світла залежить тепло", — говорить Наталія.

Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути - фото 6
Місцева жителька Наталія про відсутність електрики. Фото: Новини.LIVE

Морози та блекаути стали для одеситів не тимчасовим викликом, а частиною повсякденної реальності. Хтось рятується автономним теплом, хтось — теплим одягом і терпінням, хтось — внутрішнім спокоєм. Місто живе у режимі постійної адаптації, де кожен шукає свій спосіб не зламатися. Але за всіма відповідями стоїть спільне відчуття: одесити вміють триматися — навіть у холоді й темряві.

Раніше ми писали, що частині Одеської області не вимикатимуть світло, — адреси та міста. А також, про те що Українська влада готує нові кроки для захисту енергетики

Одеса тепломережа Новини Одеси відключення світла світло блекаут Електрика відключення
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації