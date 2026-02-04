Блекаути в Одесі лютий 2026 - як одесити рятуються без світла й тепла

Машини на перехресті в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зимові морози й блекаути для багатьох українців стали не тимчасовим викликом, а частиною повсякдення. В Одесі холод і відсутність світла відчуваються особливо гостро — у квартирах, де температура повітря опускається до мінімуму, а в деяких будинках навіть до мінуса. Люди по-різному адаптуються до нових умов: хтось облаштовує житло генераторами, хтось шукає тепло у кількох шарах одягу та гарячому чаї.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, як вони переживають морози та відключення електроенергії.

Блекаут в Одесі

Пані Зінаїді дуже пощастило, адже вона живе саме біля котельні, тож питання тепла для неї стоїть менш гостро. Вона зізнається, що світло зникає регулярно, але люди вже навчилися підлаштовуватись. Найбільше дратує не сам факт відключення, а неможливість робити звичні дрібниці — приготувати їжу чи зарядити телефон.

"Нормально, якось вже звикли, просто інколи, злить, що немає світла, бо хочеш там приготувати саме звичайну їжу, але якось вже звикли, якщо чесно. Тепло є, тому що в нас котельня розташована біля дому, ми оплачуємо за підтримку території, тому генератор працює і тепло у нас постійне. Це єдине, що рятує ситуацію", — каже Зінаїда.

Одеситка Зінаїда про відключення світла. Фото: Новини.LIVE

Анна приїхала до Одеси нещодавно й ще тільки знайомиться з реаліями міста в умовах війни. Вона зізнається, що ніч була холодною, і це відчулося одразу. Жінка порівнює ситуацію з Харковом, де ситуація ще складніша.

"Сьогодні перший день в Одесі, але ніч була холодненька. У моєму місті, в Харкові, там ситуація також складнувата, але що маємо, то маємо. Холодно", — говорить Анна.

Гостя міста Анна про ситуацію в Харкові. Фото: Новини.LIVE

Відсутність тепла

Дехто одразу каже, що у квартирі зараз прохолодно. Світла немає, а опалення залежить від електрики, тому температура падає. Це не катастрофа, але й не нормальне життя.

"Світла зараз немає. Тепла також немає, бо в нас двоконтурний котел. Температура у квартирі зараз 16 градусів", — каже Олена.

Одеситка Олена про блекаут. Фото: Новини.LIVE

Пані Тетяна живе у Пересипському районі й зазначає, що в них ситуація трохи стабільніша. Світло зникає рідко, вона каже, що холод не такий відчутний, бо люди одягаються тепліше.

"Світло буває рідко, навіть без графіків, а не холодно, тому що одяглися тепло — та й тепло. Я живу у Пересипському районі, там все є", — говорить Тетяна Анатоліївна.

Місцева жителька Тетяна Анатоліївна про ситуацію вдома. Фото: Новини.LIVE

Адаптація до блекауту

Інна виглядає спокійною та зібраною. Вона каже, що відключення світла вже не лякають. За її словами, люди настільки адаптувались, що сприймають блекаути як тимчасову незручність.

"Почуваємо себе нормально, відключення світла нас не лякає", — каже Інна.

Одеситка Інна про електроенергію. Фото: Новини.LIVE

Наталія говорить коротко, але дуже прямо. Світла зараз немає, тепло залежить від електрики — отже, й тепла теж немає. Це не просто незручність, а постійне очікування, коли ж увімкнуть.

"Погано. Світла зараз немає, періодично звичайно включають. Але у нас від світла залежить тепло", — говорить Наталія.

Місцева жителька Наталія про відсутність електрики. Фото: Новини.LIVE

Морози та блекаути стали для одеситів не тимчасовим викликом, а частиною повсякденної реальності. Хтось рятується автономним теплом, хтось — теплим одягом і терпінням, хтось — внутрішнім спокоєм. Місто живе у режимі постійної адаптації, де кожен шукає свій спосіб не зламатися. Але за всіма відповідями стоїть спільне відчуття: одесити вміють триматися — навіть у холоді й темряві.

