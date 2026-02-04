Видео
Главная Одесса Без света и тепла — как одесситы переживают морозы и блэкауты

Без света и тепла — как одесситы переживают морозы и блэкауты

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 06:33
Блэкауты в Одессе февраль 2026 - как одесситы спасаются без света и тепла
Машины на перекрестке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Зимние морозы и блэкауты для многих украинцев стали не временным вызовом, а частью повседневности. В Одессе холод и отсутствие света ощущаются особенно остро - в квартирах, где температура воздуха опускается до минимума, а в некоторых домах даже до минуса. Люди по-разному адаптируются к новым условиям: кто-то обустраивает жилье генераторами, кто-то ищет тепло в нескольких слоях одежды и горячем чае.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, как они переживают морозы и отключения электроэнергии.

Читайте также:

Блэкаут в Одессе

Пани Зинаиде очень повезло, ведь она живет именно возле котельной, поэтому вопрос тепла для нее стоит менее остро. Она признается, что свет исчезает регулярно, но люди уже научились подстраиваться. Больше всего раздражает не сам факт отключения, а невозможность делать привычные мелочи — приготовить еду или зарядить телефон.

"Нормально, как-то уже привыкли, просто иногда, злит, что нет света, потому что хочешь там приготовить именно обычную еду, но как-то уже привыкли, если честно. Тепло есть, потому что у нас котельная расположена возле дома, мы оплачиваем поддержку территории, поэтому генератор работает и тепло у нас постоянное. Это единственное, что спасает ситуацию", — говорит Зинаида.

Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути - фото 1
Одесситка Зинаида об отключении света. Фото: Новини.LIVE

Анна приехала в Одессу недавно и еще только знакомится с реалиями города в условиях войны. Она признается, что ночь была холодной, и это почувствовалось сразу. Женщина сравнивает ситуацию с Харьковом, где ситуация еще сложнее.

"Сегодня первый день в Одессе, но ночь была холодненькая. В моем городе, в Харькове, там ситуация также сложновато, но что имеем, то имеем. Холодно", — говорит Анна.

Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути - фото 2
Гостья города Анна о ситуации в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Отсутствие тепла

Некоторые сразу говорят, что в квартире сейчас прохладно. Света нет, а отопление зависит от электричества, поэтому температура падает. Это не катастрофа, но и не нормальная жизнь.

"Света сейчас нет. Тепла также нет, потому что у нас двухконтурный котел. Температура в квартире сейчас 16 градусов",— говорит Елена.

Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути - фото 3
Одесситка Елена о блэкауте. Фото: Новини.LIVE

Татьяна живет в Пересыпском районе и отмечает, что у них ситуация немного стабильнее. Свет исчезает редко, она говорит, что холод не так ощутим, потому что люди одеваются теплее.

"Свет бывает редко, даже без графиков, а не холодно, потому что оделись тепло - и тепло. Я живу в Пересыпском районе, там все есть", — говорит Татьяна Анатольевна.

Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути - фото 4
Местная жительница Татьяна Анатольевна о ситуации дома. Фото: Новини.LIVE

Адаптация к блэкауту

Инна выглядит спокойной и собранной. Она говорит, что отключения света уже не пугают. По ее словам, люди настолько адаптировались, что воспринимают блэкауты как временное неудобство.

"Чувствуем себя нормально, отключение света нас не пугает", — говорит Инна.

Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути - фото 5
Одесситка Инна об электроэнергии. Фото: Новини.LIVE

Наталья говорит коротко, но очень прямо. Света сейчас нет, тепло зависит от электричества — значит, и тепла тоже нет. Это не просто неудобство, а постоянное ожидание, когда включат.

"Плохо. Света сейчас нет, периодически, конечно, включают. Но у нас от света зависит тепло", — говорит Наталья.

Без світла й тепла — як одесити переживають морози та блекаути - фото 6
Местная жительница Наталья об отсутствии электричества. Фото: Новини.LIVE

Морозы и блэкауты стали для одесситов не временным вызовом, а частью повседневной реальности. Кто-то спасается автономным теплом, кто-то — теплой одеждой и терпением, кто-то — внутренним спокойствием. Город живет в режиме постоянной адаптации, где каждый ищет свой способ не сломаться. Но за всеми ответами стоит общее ощущение: одесситы умеют держаться — даже в холоде и темноте.

Ранее мы писали, что части Одесской области не будут выключать свет, — адреса и города. А также, о том что Украинская власть готовит новые шаги для защиты энергетики.

Одесса теплосеть Новости Одессы отключения света свет блэкаут Электричество отключения
Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
