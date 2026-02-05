В Одесі підтопило дорогу і відключили воду через ремонти

Аварія на водоканалі в Одесі — що відомо про відключення
У частині Одеси, сьогодні, 5 лютого тимчасово немає водопостачання з двох причин. На Люстдорфській дорозі стався порив водопроводу, через що підтопило проїжджу частину між вулицями Бреуса та Артилерійською і ускладнило рух транспорту. Паралельно фахівці проводять плановий ремонт на мережах в інших районах міста. Відновлення води обіцяють до вечора, однак терміни можуть змінитися залежно від перебігу робіт.
Де немає води в Одесі
- вул. 19-А лінія,
- вул. Кузнецова, 108-110,
- пров. 2-1 Керченський.
Відключення до 14:00.
- вул. Ніжинська, 49-59,
- вул. Дворянська, 18-30,
- вул. Кіри Мурадової, 1-9.
Відключення до 15:00.
- вул. Григорія Зленка,
- вул. Тролейбусна,
- вул. Трамвайна,
- вул. Євгена Чикаленка,46-71,
- вул. Академіка Корольова, 63-85,
- вул. Люстдорфська дорога, 240-262.
Відключення до 16:00.
- просп. Князя Ярослава Мудрого,
- вул. Ніжинська, 24-42,
- вул. Дворянська, 28,
- вул. Новосельського, 43-61.
Відключення до 18:00.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети в Одесі
В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайлівський,
- пр. Небесної Сотні, 14,
- вул. Дальницька, 25,
- вул. М. Говорова,
- вул. Просвіти, 1-Д,
- вул. Геранієва,
- вул. Кримська,
- вул. Героїв оборони
- сквер Прохоровський,
- вул. І. Рабіна,
- вул. Інглезі
- пр. Лесі Українки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- вул. Космонавтів,
- сквер Старобазарний.
