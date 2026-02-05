Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Аварія на водоканалі в Одесі — що відомо про відключення

Аварія на водоканалі в Одесі — що відомо про відключення

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 12:06
В Одесі підтопило дорогу і відключили воду через ремонти
Люди стоять в черзі за водою. Фото ілюстративне: Новини Одеси

У частині Одеси, сьогодні, 5 лютого тимчасово немає водопостачання з двох причин. На Люстдорфській дорозі стався порив водопроводу, через що підтопило проїжджу частину між вулицями Бреуса та Артилерійською і ускладнило рух транспорту. Паралельно фахівці проводять плановий ремонт на мережах в інших районах міста. Відновлення води обіцяють до вечора, однак терміни можуть змінитися залежно від перебігу робіт.

Про це повідомляє "Інфоксводоканал", передають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Де немає води в Одесі

  • вул. 19-А лінія,
  • вул. Кузнецова, 108-110,
  • пров. 2-1 Керченський.

Відключення до 14:00.

  • вул. Ніжинська, 49-59,
  • вул. Дворянська, 18-30,
  • вул. Кіри Мурадової, 1-9.

Відключення до 15:00.

  • вул. Григорія Зленка,
  • вул. Тролейбусна,
  • вул. Трамвайна,
  • вул. Євгена Чикаленка,46-71,
  • вул. Академіка Корольова, 63-85,
  • вул. Люстдорфська дорога, 240-262.

Відключення до 16:00.

  • просп. Князя Ярослава Мудрого,
  • вул. Ніжинська, 24-42,
  • вул. Дворянська, 28,
  • вул. Новосельського, 43-61.

Відключення до 18:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайлівський,
  • пр. Небесної Сотні, 14,
  • вул. Дальницька, 25,
  • вул. М. Говорова,
  • вул. Просвіти, 1-Д,
  • вул. Геранієва,
  • вул. Кримська,
  • вул. Героїв оборони
  • сквер Прохоровський,
  • вул. І. Рабіна,
  • вул. Інглезі
  • пр. Лесі Українки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • вул. Космонавтів,
  • сквер Старобазарний.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі планують запровадити особливий режим графіків. Також ми писали про те, який тариф на воду діє у лютому.

Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси відключення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації