В Одесі підтопило дорогу і відключили воду через ремонти

У частині Одеси, сьогодні, 5 лютого тимчасово немає водопостачання з двох причин. На Люстдорфській дорозі стався порив водопроводу, через що підтопило проїжджу частину між вулицями Бреуса та Артилерійською і ускладнило рух транспорту. Паралельно фахівці проводять плановий ремонт на мережах в інших районах міста. Відновлення води обіцяють до вечора, однак терміни можуть змінитися залежно від перебігу робіт.

Де немає води в Одесі

вул. 19-А лінія,

вул. Кузнецова, 108-110,

пров. 2-1 Керченський.

Відключення до 14:00.

вул. Ніжинська, 49-59,

вул. Дворянська, 18-30,

вул. Кіри Мурадової, 1-9.

Відключення до 15:00.

вул. Григорія Зленка,

вул. Тролейбусна,

вул. Трамвайна,

вул. Євгена Чикаленка,46-71,

вул. Академіка Корольова, 63-85,

вул. Люстдорфська дорога, 240-262.

Відключення до 16:00.

просп. Князя Ярослава Мудрого,

вул. Ніжинська, 24-42,

вул. Дворянська, 28,

вул. Новосельського, 43-61.

Відключення до 18:00.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

