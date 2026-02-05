Прорив водопроводу на Люстдорфській дорозі в Одесі

Одесу затопило — наслідки прориву труби на дорозі (фото)
Сьогодні, 5 січня, на Люстдорфській дорозі в Одесі стався прорив водопроводу. Вода підтопила проїжджу частину. Рух на ділянці ускладнений, водіям радять шукати об’їзд.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці потопу та зафіксували наслідки.
Потоп в Одесі
Прорив стався на одній із жвавих ділянок Люстдорфської дороги. Підтоплено проїжджу частину між вулицями Бреуса та Артилерійською. Через потужну течію вода швидко вийшла на проїжджу частину та залила кілька смуг руху. Автівки проїжджають повільно, утворюються затори.
Водіїв просять заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, оминати підтоплену зону між вулицями Бреуса та Артилерійською. Через аварію змінено рух громадського транспорту.
Соціальний автобус, що тимчасово курсує за маршрутом трамвая №26, їздить в обох напрямках вулицею Краснова.
На місці працюють аварійні бригади. Вони вживають першочергових заходів, щоб зупинити витік води та стабілізувати ситуацію.
Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі масштабне відключення води. Чталося це з двох причин. Зокрема, через аварію на водопроводі та через планові ремонтні роботи.
Також ми писали, що сьогодні, 5 лютого, сильно ускладнено рух транспорту у напрямку кордону з Молдовою. Великі затори утворилися на декількох ділянках траси від Одеси до Паланки.
