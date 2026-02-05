Прорив водопроводу на Люстдорфській дорозі в Одесі

Потоп на дорозі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 5 січня, на Люстдорфській дорозі в Одесі стався прорив водопроводу. Вода підтопила проїжджу частину. Рух на ділянці ускладнений, водіям радять шукати об’їзд.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці потопу та зафіксували наслідки.

Потоп в Одесі

Прорив стався на одній із жвавих ділянок Люстдорфської дороги. Підтоплено проїжджу частину між вулицями Бреуса та Артилерійською. Через потужну течію вода швидко вийшла на проїжджу частину та залила кілька смуг руху. Автівки проїжджають повільно, утворюються затори.

Авто на дорозі під час потопу. Фото: Новини.LIVE

Автівки їдуть затопленою вулицею. Фото: Новини.LIVE

Водіїв просять заздалегідь планувати маршрут і, за можливості, оминати підтоплену зону між вулицями Бреуса та Артилерійською. Через аварію змінено рух громадського транспорту.

Машини у воді на дорозі. Фото: Новини.LIVE

Комунальні машини на місці прориву. Фото: Новини.LIVE

Соціальний автобус, що тимчасово курсує за маршрутом трамвая №26, їздить в обох напрямках вулицею Краснова.

Комунальні служби на місці потопу. Фото: Новини.LIVE

Комунальники ремонтують прорив. Фото: Новини.LIVE

На місці працюють аварійні бригади. Вони вживають першочергових заходів, щоб зупинити витік води та стабілізувати ситуацію.

Машини на дорозі. Фото: Новини.LIVE

Вода стікає в ливнівку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі масштабне відключення води. Чталося це з двох причин. Зокрема, через аварію на водопроводі та через планові ремонтні роботи.

Також ми писали, що сьогодні, 5 лютого, сильно ускладнено рух транспорту у напрямку кордону з Молдовою. Великі затори утворилися на декількох ділянках траси від Одеси до Паланки.