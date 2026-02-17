Небезпечна погода в Одесі 18 лютого — сніг, ожеледь і вітер

Дівчина під час хуртовини. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У середу, 18 лютого, в Одесі та області різко погіршиться погода. Синоптики попереджають про сніг, ожеледь і сильний вітер, що можуть ускладнити рух на дорогах і роботу міста.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

Сніг і замети на Одещині

За прогнозами центру, в регіон заходить активний циклон, який принесе значні опади. Упродовж доби очікується до 19 мм опадів, а місцями вночі та вранці — сильний сніг із кількістю до 29 мм за 12 годин. Через це можливі снігові замети, особливо на відкритих ділянках доріг.

Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу на проводах і деревах. Також можливе утворення ожеледі, що робить поверхні слизькими і небезпечними для пішоходів та водіїв.

Потужний вітер і ожеледиця в регіоні

Окрему небезпеку становитиме вітер. Його пориви сягатимуть 15-20 метрів за секунду. Разом зі снігом це може призвести до хуртовин і різкого погіршення видимості.

На дорогах прогнозують ожеледицю. Через це водіям радять бути особливо уважними, не перевищувати швидкість і дотримуватися дистанції. Пішоходам варто обирати взуття з неслизькою підошвою.

Погодні умови можуть вплинути на рух транспорту та роботу комунальних служб. Жителям радять без потреби не виїжджати за місто.

Куди звертатися в разі небезпеки

Рятувальна служба — 101

Швидка допомога — 103

Поліція — 102

Міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01

Нагадаємо, у соцмережах масово публікують відео підтоплень на півночі Одеської області. Після морозів прийшло потепління, сніг почав швидко танути, а дощі лише посилили ситуацію. Через це вода накопичується у низинах і виходить на дороги та прибудинкові території.

Також ми писали, що сильний снігопад і мороз паралізували рух у Києві. Вулиці вкриті снігом та кригою, через що в місті утворилися затори й ускладнився проїзд транспорту. Зокрема, снігом замело й Хрещатик, комунальники розчищають проїжджу частину та посипають тротуари реагентами.