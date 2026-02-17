Видео
Главная Одесса Метели и морозы — мощный циклон надвигается на Одессу

Метели и морозы — мощный циклон надвигается на Одессу

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 06:17
Опасная погода в Одессе 18 февраля - снег, гололед и ветер
Девушка во время метели во время метели. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В среду, 18 февраля, в Одессе и области резко ухудшится погода. Синоптики предупреждают о снеге, гололеде и сильном ветре, которые могут осложнить движение на дорогах и работу города.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Снег и сугробы в Одесской области

По прогнозам центра, в регион заходит активный циклон, который принесет значительные осадки. В течение суток ожидается до 19 мм осадков, а местами ночью и утром — сильный снег с количеством до 29 мм за 12 часов. Из-за этого возможны снежные заносы, особенно на открытых участках дорог.

Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега на проводах и деревьях. Также возможно образование гололеда, что делает поверхности скользкими и опасными для пешеходов и водителей.

Мощный ветер и гололедица в регионе

Отдельную опасность будет представлять ветер. Его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Вместе со снегом это может привести к метелям и резкому ухудшению видимости.

На дорогах прогнозируют гололедицу. Поэтому водителям советуют быть особенно внимательными, не превышать скорость и соблюдать дистанцию. Пешеходам стоит выбирать обувь с нескользкой подошвой.

Погодные условия могут повлиять на движение транспорта и работу коммунальных служб. Жителям советуют без надобности не выезжать за город.

Куда обращаться в случае опасности

  • Спасательная служба — 101
  • Скорая помощь — 103
  • Полиция — 102
  • Городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01

Напомним, в соцсетях массово публикуют видео подтоплений на севере Одесской области. После морозов пришло потепление, снег начал быстро таять, а дожди только усугубили ситуацию. Из-за этого вода скапливается в низинах и выходит на дороги и придомовые территории.

Также мы писали, что сильный снегопад и мороз парализовали движение в Киеве. Улицы покрыты снегом и льдом, из-за чего в городе образовались пробки и усложнился проезд транспорта. В частности, снегом замело и Крещатик, коммунальщики расчищают проезжую часть и посыпают тротуары реагентами.

Автор:
Лилия Швец
Автор:
Лилия Швец
