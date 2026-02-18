В Одесской области закрыли пункты пропуска Паланка и Тудора

Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

В Одесской области полностью приостановили движение через таможенные посты Паланка и Тудора. Из-за непогоды также ограничена работа ряда других пунктов пропуска на границе.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Пограничную полицию Республики Молдова.

Паланка и Староказачье не работают

Как сообщили молдавские таможенная служба и пограничная полиция, указанные таможенные посты закрыты с 03:00 18 февраля. Речь идет об остановке для всех категорий участников дорожного движения: как грузовиков и автобусов, так и легковых автомобилей.

Ограничения на трассе Одесса-Рени

Кроме этого на отдельных маршрутах Одесской области действуют дополнительные ограничения для грузовиков, тяжелых транспортных средств и пассажирского транспорта. Их ввели, чтобы предотвратить аварии и чрезвычайные ситуации в сложных погодных условиях.

Ограничения распространяются на участок дорог км 11+920 - км 308+000. В этих условиях временно приостановлено движение транспорта в и из ряда пунктов пропуска, в частности:

Паланка — Маяки —- Удобное,

Тудора — Староказачье,

Джурджулешты — Рени,

Мирное — Табаки,

Вулканешты — Виноградовка,

Чадыр-Лунга — Новые Трояны.

Молдавские службы призывают водителей избегать поездок в направлении границы без крайней необходимости и следить за официальными сообщениями. Движение может быть восстановлено после улучшения погодных и дорожных условий.

Состояние дорог в Одесской области

По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области, 18 февраля затруднений в движении нет. Проезд по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения обеспечен. С ночи выполняется обработка дорог противогололедными материалами.

Ситуация с проездом в Одессе

Между тем в самой Одессе, по сообщениям горсовета, коммунальные службы города работают в усиленном режиме. Техника и аварийные бригады дежурят на дорогах. Проезжая часть, мосты и тротуары обрабатываются противогололедными материалами.

Напомним, по данным Службы восстановления и развития инфраструктуры сегодня ввели ограничения проезда по всей протяженности дороги М-15 в направлении Рени и Бухареста. Причиной стало резкое ухудшение погодных условий.

Также мы писали, что сегодня в Одессе и области резко ухудшится погода. Синоптики предупреждают о снеге, гололеде и сильном ветре, которые могут осложнить движение на дорогах и работу города. В течение суток ожидается до 19 мм осадков, а местами ночью и утром — сильный снег с количеством до 29 мм за 12 часов.