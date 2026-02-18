В Одессе открывают пункты помощи из-за отключения света и непогоды

Отключения света в Одессе — работа школ и пункты помощи горожанам
После атаки на Одессу в ночь на 17 февраля часть города остаётся без электроэнергии, самая сложная ситуация — в районе Таирова, где свет обещают вернуть не раньше 20 февраля. ГСЧС развернула дополнительные пункты помощи, где можно согреться и зарядить телефоны. Школам также рекомендовали при необходимости перейти на дистанционное обучение.
Пункты несокрушимости в Одессе
В Одессе начали работать дополнительные мобильные палатки ГСЧС - их установили для поддержки горожан в период аварийных отключений света из-за непогоды.
В пунктах помощи можно найти базовые условия для пребывания в холодное время: палатки отапливаются, работают места для отдыха, есть горячий чай и вода. Также предусмотрена возможность подзарядить гаджеты и воспользоваться интернетом. На локациях круглосуточно дежурят специалисты ГСЧС.
Среди адресов, где уже работают такие пункты:
- ул. Евгения Чикаленко: 50/1, 55, 75, 81/1;
- ул. Академика Королева: 85, 58а, 55;
- ул. Семьи Глодан: 49, 4;
- пр-кт Князя Ярослава Мудрого: 2, 22;
- пр-кт Небесной Сотни: 10а, 47/2, 87а, 15А;
- пр-кт Небесной Сотни / Левитана: магазин "Копейка" (фасад);
- парк "Луч": угол Королева - Левитана;
- ул. Сергея Шелухина: 57;
- парк Победы.
Работа школ в Одессе
На фоне энергетических проблем городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала руководителям учебных заведений с 18 февраля рассмотреть возможность перехода на дистанционное обучение в случае длительного отсутствия тепла, света или воды. Также школам советуют определить помещения, подключенные к генераторам, чтобы при необходимости организовать работу дежурных классов.
Родителей просят следить за сообщениями учебных заведений - формат работы может меняться в зависимости от ситуации.
Ситуация со светом в Одессе
Добавим, что после атаки на город в ночь на 17 февраля часть Одессы до сих пор остается без электроэнергии. Хуже всего ситуация, по предварительным данным, в районе Таирова — там восстановление света людям обещают не раньше 20 февраля.
Напомним, в Одесской области полностью приостановили движение через таможенные посты Паланка и Тудора. Из-за непогоды также ограничена работа ряда других пунктов пропуска на границе. Кроме этого на отдельных маршрутах Одесской области действуют дополнительные ограничения для грузовиков, тяжелых транспортных средств и пассажирского транспорта.
Также мы писали, что в Одессе и области резко ухудшится погода. Синоптики предупреждают о снеге, гололеде и сильном ветре, которые могут осложнить движение на дорогах и работу города. В течение суток ожидается до 29 мм снега.
