Україна
Росіяни нарощують виробництво дронів — під ударом опиниться Одещина

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 16:56
Порти Одеси в прицілі: ГУР попереджає про морські безпілотники РФ
Морський дрон РФ. Фото: росЗМІ

Росія нарощує розробку морських безпілотників, які можуть стати новим інструментом тиску в Чорному морі. Ці системи здатні досягти портів Одещини та є загрозою цивільному судноплавству в акваторії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на РБК.

Читайте також:

Нові дрони РФ

За інформацією видання, у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підтвердили, що Росія активно розвиває морські безпілотні системи, хоча більшість проєктів поки залишаються експериментальними.

За оцінкою ГУР, за словами журналістів, загроза з боку російських надводних і підводних дронів зростає. Протягом останнього року РФ перейшла від ідей та креслень до активних випробувань і спроб серійного виробництва.

Раніше фіксувалися лише поодинокі випадки тестового застосування безпілотників типів "Скат" і "Тритон". Наразі системного або справді результативного використання цих засобів поки немає, однак саме "Тритон", за даними ГУР, можуть готувати для атак на судна та порти України. Адже у планах виробляти до 40 апаратів типу "Скат" щомісяця. 

Окремо йдеться і про розробку автономного підводного апарата "Просвет-1". Його нібито створюють для протидії українським підводним безпілотним системам.

Блокада Чорного моря

Проте видання РБК пише, що розвиток морських безпілотників вписується у ширшу стратегію Кремля щодо Чорного моря. За даними їхніх джерел у військово-політичних колах, президент РФ Володимир Путін поставив завдання забезпечити фактичну блокаду Чорного моря та посилити тиск на українське судноплавство.

Зазначимо, що російські військові вже завдають регулярних ударів по ключових об’єктах економіки та логістики, зокрема по портах Одеси, Чорноморська та Ізмаїла. Таким чином, вони хочуть вплинути на роботу морського коридору.

Нагадаємо, днями раніше росіяни випустили по Одесі нову серію ударних дронів "Гарпія-А1". БпЛА мають покращений захист від засобів РЕБ. Вдосконалена CRPA-антена дозволяє дронам точніше визначати своє положення навіть у складних умовах.

Також ми писали, що РФ намагається скопіювати український досвід використання морських безпілотників, представивши власну розробку під назвою "Скорлупа". Цей катер-база керується через тонкий кабель і здатен перевозити дрони-камікадзе ближче до намічених цілей. Українці вже вивчають нову розробку, щоб ефективно протидіяти потенційним атакам на південні регіони.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
