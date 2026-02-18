Порты Одессы в прицеле: ГУР предупреждает о морских беспилотниках РФ

Морской дрон РФ морской дрон. Фото: росСМИ

Россияне массово наращивают разработку морских ударных беспилотников, которые могут стать новым инструментом давления в Черном море. Эти системы способны достичь портов Одесской области и являются серьезной угрозой гражданскому судоходству в акватории.

Новые дроны РФ

По информации издания, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины подтвердили, что Россия активно развивает морские беспилотные системы, хотя большинство проектов пока остаются экспериментальными.

По оценке ГУР, по словам журналистов, угроза со стороны российских надводных и подводных дронов растет. В течение последнего года РФ перешла от идей и чертежей к активным испытаниям и попыткам серийного производства.

Ранее фиксировались лишь единичные случаи тестового применения беспилотников типов "Скат" и "Тритон". Сейчас системного или действительно результативного использования этих средств пока нет, однако именно "Тритон", по данным ГУР, могут готовить для атак на суда и порты Украины. Ведь в планах производить до 40 аппаратов типа "Скат" ежемесячно.

Отдельно говорится и о разработке автономного подводного аппарата "Просвет-1". Его якобы создают для противодействия украинским подводным беспилотным системам.

Блокада Черного моря

Однако издание РБК пишет, что развитие морских беспилотников вписывается в более широкую стратегию Кремля в отношении Черного моря. По данным их источников в военно-политических кругах, президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить фактическую блокаду Черного моря и усилить давление на украинское судоходство.

Отметим, что российские военные уже наносят регулярные удары по ключевым объектам экономики и логистики, в частности по портам Одессы, Черноморска и Измаила. Таким образом, они хотят повлиять на работу морского коридора.

Напомним, днями ранее россияне выпустили по Одессе новую серию ударных дронов "Гарпия-А1". БпЛА имеют улучшенную защиту от средств РЭБ. Усовершенствованная CRPA-антенна позволяет дронам точнее определять свое положение даже в сложных условиях.

Также мы писали, что РФ пытается скопировать украинский опыт использования морских беспилотников, представив собственную разработку под названием "Скорлупа". Этот катер-база управляется через тонкий кабель и способен перевозить дроны-камикадзе ближе к намеченным целям. Украинцы уже изучают новую разработку, чтобы эффективно противодействовать потенциальным атакам на южные регионы.