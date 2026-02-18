Відключення світла в Одесі: без електрики 99 тисяч людей

Енергетик лагодить мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Одеса переживає другу добу після руйнівного удару по енергосистемі, а ситуацію ускладнила сильна негода. Частина міста досі без світла, тепла й води, а без електропостачання залишаються майже сто тисяч споживачів.

Ситуація зі світло

За інформацією енергетиків, на Одещині триває ліквідація наслідків масштабного обстрілу енергетичної інфраструктури. Пошкоджено підстанції, через що в окремих районах області та в Одесі досі немає електрики, тепла й водопостачання. Надзвичайно складною залишається ситуація в Київському районі міста. Тимчасово без електропостачання залишаються ще 99 тисяч споживачів.

Ситуацію додатково ускладнила погода: сьогодні в регіоні спостерігаються сильний сніг, пориви вітру та ожеледь. Це створює додаткові ризики на дорогах і впливає на темпи відновлювальних робіт.

Пункти незламності в Одесі

Для підтримки людей, за інформацією очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, у місті та області залучають додаткові ресурси. На понад 20 локаціях роботу розподільчих теплових вузлів забезпечують генераторами від ДСНС, які вже прибули та продовжують надходити.

В Одесі також розгорнули 21 додатковий пункт обігріву, де можна зарядити телефони, зігрітися та отримати допомогу під час тривалих відключень. Адреси пунктів оприлюднені на офіційних сторінках міської влади.

У разі ситуацій, що потребують термінового реагування, працюють гарячі лінії Одеської міської ради:

15-35

(048) 705-55-55

Також звернення можна подати онлайн через сервіс.

Нагадаємо, через тривалі відключення світла школам в Одесі рекомендували розглянути перехід на дистанційне навчання. Окрім цього, в місті почали працювати додаткові мобільні намети ДСНС — їх встановили для підтримки містян у період аварійних відключень світла через негоду.

Також ми писали, що за повідомленнями міськради, комунальні служби Одеси працюють у посиленому режимі. Техніка та аварійні бригади чергують на дорогах. Проїжджа частина, мости та тротуари обробляються протиожеледними матеріалами.