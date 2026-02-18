Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ситуація зі світлом на Одещині — сніг та зледеніння ускладнюють ремонт

Ситуація зі світлом на Одещині — сніг та зледеніння ускладнюють ремонт

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 12:00
Відключення світла в Одесі: без електрики 99 тисяч людей
Енергетик лагодить мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Одеса переживає другу добу після руйнівного удару по енергосистемі, а ситуацію ускладнила сильна негода. Частина міста досі без світла, тепла й води, а без електропостачання залишаються майже сто тисяч споживачів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Реклама
Читайте також:
Одеса без світла й тепла - фото 1
Інформація про ситуацію зі світло на Одещині. Фото: скриншот з ДТЕК

Ситуація зі світло

За інформацією енергетиків, на Одещині триває ліквідація наслідків масштабного обстрілу енергетичної інфраструктури. Пошкоджено підстанції, через що в окремих районах області та в Одесі досі немає електрики, тепла й водопостачання. Надзвичайно складною залишається ситуація в Київському районі міста. Тимчасово без електропостачання залишаються ще 99 тисяч споживачів.

Ситуацію додатково ускладнила погода: сьогодні в регіоні спостерігаються сильний сніг, пориви вітру та ожеледь. Це створює додаткові ризики на дорогах і впливає на темпи відновлювальних робіт.

Пункти незламності в Одесі

Для підтримки людей, за інформацією очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, у місті та області залучають додаткові ресурси. На понад 20 локаціях роботу розподільчих теплових вузлів забезпечують генераторами від ДСНС, які вже прибули та продовжують надходити.

В Одесі також розгорнули 21 додатковий пункт обігріву, де можна зарядити телефони, зігрітися та отримати допомогу під час тривалих відключень. Адреси пунктів оприлюднені на офіційних сторінках міської влади.

У разі ситуацій, що потребують термінового реагування, працюють гарячі лінії Одеської міської ради:

  • 15-35
  • (048) 705-55-55

Також звернення можна подати онлайн через сервіс.

Нагадаємо, через тривалі відключення світла школам в Одесі рекомендували розглянути перехід на дистанційне навчання. Окрім цього, в місті почали працювати додаткові мобільні намети ДСНС — їх встановили для підтримки містян у період аварійних відключень світла через негоду.

Також ми писали, що за повідомленнями міськради, комунальні служби Одеси працюють у посиленому режимі. Техніка та аварійні бригади чергують на дорогах. Проїжджа частина, мости та тротуари обробляються протиожеледними матеріалами. 

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Одеса негода електроенергія Одеська область Новини Одеси світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації