Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесса без света вторые сутки — непогода осложнила восстановление

Одесса без света вторые сутки — непогода осложнила восстановление

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 12:00
Отключение света в Одессе: без электричества 99 тысяч человек
Энергетик чинит сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одессе и области продолжают устранять последствия удара по энергетической инфраструктуре, а снег, сильный ветер и гололёд осложняют работы. Электричество уже частично вернули десяткам тысяч семей, но без света остаются около ста тысяч потребителей. Для жителей в городе открыли дополнительные пункты обогрева и поддержки.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Реклама
Читайте также:
Одеса без світла й тепла - фото 1
Информация о ситуации со свет в Одесской области. Фото: скриншот с ДТЭК

Ситуация со светом

По информации энергетиков, в Одесской области продолжается ликвидация последствий масштабного обстрела энергетической инфраструктуры. Повреждены подстанции, из-за чего в отдельных районах области и в Одессе до сих пор нет электричества, тепла и водоснабжения. Чрезвычайно сложной остается ситуация в Киевском районе города. Временно без электроснабжения остаются еще 99 тысяч потребителей.

Ситуацию дополнительно осложнила погода: сегодня в регионе наблюдаются сильный снег, порывы ветра и гололед. Это создает дополнительные риски на дорогах и влияет на темпы восстановительных работ.

Пункты несокрушимости в Одессе

Для поддержки людей, по информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в городе и области привлекают дополнительные ресурсы. На более 20 локациях работу распределительных тепловых узлов обеспечивают генераторами от ГСЧС, которые уже прибыли и продолжают поступать.

В Одессе также развернули 21 дополнительный пункт обогрева, где можно зарядить телефоны, согреться и получить помощь во время длительных отключений. Адреса пунктов обнародованы на официальных страницах городских властей.

В случае ситуаций, требующих срочного реагирования, работают горячие линии Одесского городского совета:

  • 15-35
  • (048) 705-55-55

Также обращение можно подать онлайн через сервис.

Напомним, из-за длительных отключений света школам в Одессе рекомендовали рассмотреть переход на дистанционное обучение. Кроме этого, в городе начали работать дополнительные мобильные палатки ГСЧС — их установили для поддержки горожан в период аварийных отключений света из-за непогоды.

Также мы писали, что по сообщениям горсовета, коммунальные службы Одессы работают в усиленном режиме. Техника и аварийные бригады дежурят на дорогах. Проезжая часть, мосты и тротуары обрабатываются противогололедными материалами.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Одесса непогода электроэнергия Одесская область Новости Одессы свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации