Отключение света в Одессе: без электричества 99 тысяч человек

В Одессе и области продолжают устранять последствия удара по энергетической инфраструктуре, а снег, сильный ветер и гололёд осложняют работы. Электричество уже частично вернули десяткам тысяч семей, но без света остаются около ста тысяч потребителей. Для жителей в городе открыли дополнительные пункты обогрева и поддержки.

Ситуация со светом

По информации энергетиков, в Одесской области продолжается ликвидация последствий масштабного обстрела энергетической инфраструктуры. Повреждены подстанции, из-за чего в отдельных районах области и в Одессе до сих пор нет электричества, тепла и водоснабжения. Чрезвычайно сложной остается ситуация в Киевском районе города. Временно без электроснабжения остаются еще 99 тысяч потребителей.

Ситуацию дополнительно осложнила погода: сегодня в регионе наблюдаются сильный снег, порывы ветра и гололед. Это создает дополнительные риски на дорогах и влияет на темпы восстановительных работ.

Пункты несокрушимости в Одессе

Для поддержки людей, по информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в городе и области привлекают дополнительные ресурсы. На более 20 локациях работу распределительных тепловых узлов обеспечивают генераторами от ГСЧС, которые уже прибыли и продолжают поступать.

В Одессе также развернули 21 дополнительный пункт обогрева, где можно зарядить телефоны, согреться и получить помощь во время длительных отключений. Адреса пунктов обнародованы на официальных страницах городских властей.

В случае ситуаций, требующих срочного реагирования, работают горячие линии Одесского городского совета:

15-35

(048) 705-55-55

Также обращение можно подать онлайн через сервис.

Напомним, из-за длительных отключений света школам в Одессе рекомендовали рассмотреть переход на дистанционное обучение. Кроме этого, в городе начали работать дополнительные мобильные палатки ГСЧС — их установили для поддержки горожан в период аварийных отключений света из-за непогоды.

Также мы писали, что по сообщениям горсовета, коммунальные службы Одессы работают в усиленном режиме. Техника и аварийные бригады дежурят на дорогах. Проезжая часть, мосты и тротуары обрабатываются противогололедными материалами.