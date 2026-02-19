Одесса в непогоду: пункты тепла и десятки тысяч без света

Застрявшая машина скорой помощи. Фото: ГСЧС в Одесской области

Одесса и область продолжают справляться с последствиями непогоды и обстрелов: работают пункты обогрева, на дорогах постепенно снимают ограничения, а спасатели помогают водителям. При этом десятки тысяч семей остаются без света, а восстановление обещает быть долгим.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на соответствующие службы и официальных лиц.

Ситуация в Одессе

Глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что ночь в Одессе прошла под звуки воздушной тревоги, но угрозы для города не было. Он также добавил, что коммунальные службы работают в усиленном режиме, а в Киевском районе продолжают действовать пункты обогрева.

"Непогода продолжается, поэтому коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме. В Киевском районе работают пункты обогрева. За вчерашний день их посетило 3995 человек", — добавил Сергей Лысак.

Работа транспорта

В то же время городские власти уверяют, что общественный транспорт сегодня выходит на маршруты по графику. Автобусы, трамваи и троллейбусы курсируют, а актуальные схемы движения обнародованы на официальных ресурсах. В мэрии предупреждают, что расписание является информационным и из-за состояния дорог возможны задержки или кратковременные технические сбои.

За дополнительными разъяснениями по работе социальных маршрутов одесситы могут обращаться в информационный центр по телефонам (048) 717-54-54 и (048) 717-54-77. Диспетчеры принимают обращения в будни с 08:00 до 20:00.

К имеющимся уже пунктам обогрева сегодня открыли еще несколько:

ул.Фонтанская дорога, 16/8

ул. Семьи Глодан, 14

Семьи Глодан, 31

ул. Князя Ярослава Мудрого, 11/1

Князя Ярослава Мудрого, 13/1

просп. Небесной Сотни, 5А

ул. Ак. Филатова, 10

ул. Варненская, 27

ул. Евгения Чикаленко, 46

ул. Евгения Чикаленко, 56А

Ситуация со светом в Одессе

Параллельно город переживает один из самых сложных энергетических кризисов за последнее время. В ДТЭК заявили, что разрушения на энергетических объектах после атаки настолько серьезны, что восстановить поврежденное за несколько дней невозможно.

По информации компании, в Одессе сейчас самая тяжелая ситуация со светом по всей стране. Уже вторые сутки в Киевском районе города и в Одесском районе области без электроснабжения остаются около 99 тысяч семей. Подключить их на другие линии нет возможности, ведь резервов просто не осталось. Всего в Одесской области уничтожена 31 подстанция.

Состояние дорог на Одесчине

Непогода повлияла и на ситуацию на трассах области. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что с 7:00 снято ограничение движения для грузового транспорта и рейсовых автобусов на автодороге М-15 Одесса-Рени.

Пограничная полиция Молдовы также заявила, что таможенные посты на границах Одесской области работают в обычном режиме. Поток транспорта и людей остается сбалансированным, а подъездные пути к пунктам пропуска проходимы.

Ограничения для грузовиков уже сняли через посты Кагул, Джурджулешты, Леушень и Скулень. В то же время на ряде направлений они все еще сохраняются, в частности через пункты Паланка — Маяки — Удобное, Джурджулешты — Рени и Вулканешты — Виноградовка.

Помощь спасателей

Пока дороги остаются сложными, спасатели продолжают помогать водителям. По данным ГСЧС Одесской области, за прошедшие сутки они девять раз выезжали, чтобы вытащить машины из снежных заносов в Болградском, Измаильском, Белгород-Днестровском и Раздельнянском районах. Помощь оказывали не только легковушкам, но и каретам экстренной медицинской помощи, которые не могли продолжить движение.

Непогода на Одесчине. Фото: ДСНС Одесчины

Спасатели призывают жителей быть осторожными, по возможности воздержаться от поездок и учитывать погодные условия при планировании маршрута.

Напомним, в ночь на 17 февраля российские беспилотники снова атаковали энергетические объекты, которые обеспечивают город электричеством. После ударов возникли масштабные повреждения, из-за чего система работает с перебоями. По предварительным данным, восстановление потребует времени, ведь часть инфраструктуры придется фактически отстраивать.

Также мы писали, что Россия наращивает разработку морских беспилотников, которые могут стать новым инструментом давления в Черном море. Эти системы способны достичь портов Одесской области и являются угрозой гражданскому судоходству в акватории.