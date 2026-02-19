Обесточивание в Одессе: ДТЭК планирует запуск оборудования до пятницы

Энергетики ремонтируют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Самая сложная ситуация с электроснабжением в Одессе остается в Киевском районе. Из-за разрушения подстанций переподключение от других источников пока невозможно. Энергетики планируют в конце недели ввести в работу уцелевшее оборудование, чтобы в первую очередь обеспечить котельные и водоканал.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Информация от ДТЭК о восстановлении электроэнергии. Фото: скриншот с facebook

Восстановительные работы

По информации компании, в Одессе продолжаются восстановительные работы после ударов по энергетической инфраструктуре и сложных погодных условий. По данным ДТЭК, больше всего пострадал Киевский район города — здесь временно без электроснабжения остаются около 99 тысяч домов.

Сейчас главная задача энергетиков, по информации ДТЭК, — до 20 февраля ввести в работу уцелевшее оборудование. В первую очередь планируют обеспечить электричеством котельные и объекты водоканала. Это нужно для стабильной подачи тепла и воды в городе. После этого начнется постепенное подключение жилых домов на тех участках сети, где ремонты уже завершены. На это тоже потребуется время в несколько дней.

Генераторы для Одесской области

В то же время ситуация в Одесском регионе остается самой критической в Украине. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что область получила усиление генераторами из других регионов Украины.

"К ремонтным работам присоединились бригады из разных районов области и столицы. Спасибо за поддержку!" — отметил Кипер.

По его словам, отдельные дома в жилых кварталах Одессы уже подключают к генераторам, что позволяет частично восстановить тепло и водоснабжение.

В то же время из-за атаки и непогоды без электричества остаются также 36,6 тысячи потребителей в населенных пунктах Одесского, Белгород-Днестровского, Болградского и Измаильского районов.

Напомним, в ночь на 17 февраля российские дроны снова ударили по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей город электричеством. Атака вызвала значительные разрушения, из-за которых система сейчас работает с перебоями. По предварительным оценкам, на восстановление понадобится время, ведь часть объектов придется фактически строить заново.

После удара в медицинское учреждение доставили трех пострадавших. Два человека были госпитализированы, еще одному пациенту помощь оказали амбулаторно. Самые тяжелые травмы получили двое мужчин — у них серьезные повреждения конечностей, требующие длительного лечения и дальнейших операций.