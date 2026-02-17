Видео
Главная Одесса Состояние пострадавших в результате атаки на Одессу — что известно

Состояние пострадавших в результате атаки на Одессу — что известно

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 12:27
Пострадавшие после атаки Одессы - состояние и травмы
Машина скорой помощи. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

После ночной атаки на Одессу в больницу доставили трех пострадавших. Двое из них находятся в состоянии средней тяжести и были госпитализированы, еще одному человеку оказали помощь амбулаторно.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на врачей.

Читайте также:

Каково состояние пострадавших одесситов

По словам врача Богдана Зинчука, в медучреждение доставили трех пострадавших. Двое из них нуждались в госпитализации, еще одному человеку оказали помощь амбулаторно. Наиболее сложные травмы получили двое мужчин. Медик говорит, что оба имеют серьезные повреждения конечностей, которые требуют длительного лечения и дальнейших операций.

"Один пациент госпитализирован с открытым переломом нижней конечности, а у другого пациента множественные осколочные ранения нижних и верхних конечностей", — пояснил Богдан Зинчук.

Лікар про постраждалих
Врач Богдан Зинчук. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Мужчина нуждается в операции

По его словам, один из пострадавших уже перенес первое оперативное вмешательство. Ему обработали раны, удалили обломки и зафиксировали поврежденную конечность. Впрочем, лечение еще не завершено, и впереди пациента ждет следующая операция.

"Первая помощь была оказана в операционной сразу, были обработаны все раны, удалено инородное металлическое тело, наложена гипсовая иммобилизация, но впереди еще планируется оперативное лечение", — добавил врач.

По предварительным данным, большинство госпитализированных — люди старшего возраста, около 60 лет. Сейчас они находятся под наблюдением врачей.

Напомним, российские дроны ударили по Одессе, повредив жилые дома, гаражи и предприятия. На местах попаданий до сих пор разбирают завалы. Люди, рядом с которыми упали беспилотники, рассказали о последствиях и потере имущества.

Также мы писали, что оккупанты в очередной раз целенаправленно били по энергетической инфраструктуре, из-за чего часть города осталась без света. Ремонт объекта потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
