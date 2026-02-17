Постраждалі після атаки Одеси — стан і травми

Машина швидкої допомоги. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Після нічної атаки на Одесу до лікарні доправили трьох постраждалих. Двоє з них перебувають у стані середньої тяжкості та були госпіталізовані, ще одній людині надали допомогу амбулаторно.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на лікарів.

Який стан постраждалих одеситів

За словами лікаря Богдана Зінчука, до медзакладу доставили трьох постраждалих. Двоє з них потребували госпіталізації, ще одній людині надали допомогу амбулаторно. Найбільш складні травми отримали двоє чоловіків. Медик каже, що обидва мають серйозні ушкодження кінцівок, які потребують тривалого лікування та подальших операцій.

"Один пацієнт госпіталізований з відкритим переломом нижньої кінцівки, а у іншого пацієнта множинні осколкові поранення нижніх і верхніх кінцівок", — пояснив Богдан Зінчук.

Лікар Богдан Зінчук. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Чоловік потребує операції

За його словами, один із постраждалих уже переніс перше оперативне втручання. Йому обробили рани, видалили уламки та зафіксували пошкоджену кінцівку. Втім, лікування ще не завершене, і попереду на пацієнта чекає наступна операція.

"Перша допомога була надана в операційній відразу, було оброблені всі рани, видалено стороннє металеве тіло, накладена гіпсова іммобілізація, але попереду ще планується оперативне лікування", — додав лікар.

За попередніми даними, більшість госпіталізованих — люди старшого віку, близько 60 років. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Нагадаємо, російські дрони вдарили по Одесі, пошкодивши житлові будинки, гаражі та підприємства. На місцях влучань досі розбирають завали. Люди, поруч із якими впали безпілотники, розповіли про наслідки та втрату майна.

Також ми писали, що окупанти вкотре ціленаправлено били по енергетичній інфраструктурі, через що частина міста залишилася без світла. Ремонт об'єкту потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.