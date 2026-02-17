Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Стан постраждалих внаслідок атаки на Одесу — що відомо

Стан постраждалих внаслідок атаки на Одесу — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 12:27
Постраждалі після атаки Одеси — стан і травми
Машина швидкої допомоги. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Після нічної атаки на Одесу до лікарні доправили трьох постраждалих. Двоє з них перебувають у стані середньої тяжкості та були госпіталізовані, ще одній людині надали допомогу амбулаторно.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на лікарів.

Реклама
Читайте також:

Який стан постраждалих одеситів

За словами лікаря Богдана Зінчука, до медзакладу доставили трьох постраждалих. Двоє з них потребували госпіталізації, ще одній людині надали допомогу амбулаторно. Найбільш складні травми отримали двоє чоловіків. Медик каже, що обидва мають серйозні ушкодження кінцівок, які потребують тривалого лікування та подальших операцій.

"Один пацієнт госпіталізований з відкритим переломом нижньої кінцівки, а у іншого пацієнта множинні осколкові поранення нижніх і верхніх кінцівок", — пояснив Богдан Зінчук.

Лікар про постраждалих
Лікар Богдан Зінчук. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Чоловік потребує операції

За його словами, один із постраждалих уже переніс перше оперативне втручання. Йому обробили рани, видалили уламки та зафіксували пошкоджену кінцівку. Втім, лікування ще не завершене, і попереду на пацієнта чекає наступна операція.

"Перша допомога була надана в операційній відразу, було оброблені всі рани, видалено стороннє металеве тіло, накладена гіпсова іммобілізація, але попереду ще планується оперативне лікування", — додав лікар.

За попередніми даними, більшість госпіталізованих — люди старшого віку, близько 60 років. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

Нагадаємо, російські дрони вдарили по Одесі, пошкодивши житлові будинки, гаражі та підприємства. На місцях влучань досі розбирають завали. Люди, поруч із якими впали безпілотники, розповіли про наслідки та втрату майна.

Також ми писали, що окупанти вкотре ціленаправлено били по енергетичній інфраструктурі, через що частина міста залишилася без світла. Ремонт об'єкту потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. 

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Одеса обстріли Новини Одеси війна атака постраждалі
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації