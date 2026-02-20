Відео
В Одесі змінили розклад соціальних маршрутів — як курсуватимуть

В Одесі змінили розклад соціальних маршрутів — як курсуватимуть

Ua ru
Дата публікації: 20 лютого 2026 09:16
Розклад соціальних автобусв в Одесі 20 лютого 2026
Соцільний автобу на дорогах Одеси. Фото: ОМР

В Одесі 20 лютого змінюється графік руху соціальних маршрутів № 3, № 8 та № 9. Інший громадський транспорт працюватиме за попереднім розкладом. Міська влада просить пасажирів врахувати оновлений розклад під час планування поїздок.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Розклад соціальних автобусів

Автобус № 3, маршрут: ст. Застава І — Парк Шевченка

Відправлення від ст. Застава І:

  • 06:30, 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10.

Відправлення від Парку Шевченка:

  • 07:10, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 11:10, 13:10, 14:30, 15:50, 16:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:10, 19:50.

Автобус №8, маршрут: Суперфосфатний завод – Залізничний вокзал

Відправлення від Суперфосфатного заводу:

  • 06:30, 07:05, 07:50, 08:30, 09:10, 09:50, 10:30, 12:30, 13:50, 15:10, 15:50, 16:30, 17:15, 17:55, 18:40, 19:25.

Відправлення від Залізничного вокзалу (Привокзальна площа):

  • 07:05, 07:45, 08:25, 09:05, 09:45, 10:25, 11:05, 13:05, 14:25, 15:45, 16:25, 17:05, 17:50, 18:30, 19:15, 20:00.

Автобус № 9, маршрут: вул. Інглезі — вул. Рішельєвська

Відправлення від вул. Інглезі:

  • 06:30, 06:44, 06:58, 07:12, 07:26, 07:40, 07:53, 08:06, 08:20, 08:34, 08:48, 09:02, 09:16, 09:29, 09:42, 09:56, 10:10, 10:24, 10:38, 10:52, 11:05, 11:32, 12:00, 12:28, 12:54, 13:22, 13:50, 14:03, 14:30, 14:44, 14:58, 15:12, 15:26, 15:40, 15:53, 16:06, 16:20, 16:34, 16:48, 17:02, 17:16, 17:29, 17:42, 17:56, 18:10, 18:24, 18:38, 18:52, 19:06, 19:20, 19:46, 20:16, 20:42.

Відправлення від вул. Рішельєвської:

  • 07:15, 07:29, 07:43, 07:57, 08:11, 08:25, 08:38, 08:51, 09:05, 09:19, 09:33, 09:47, 10:01, 10:14, 10:27, 10:41, 10:55, 11:09, 11:23, 11:37, 11:50, 12:17, 12:45, 13:13, 13:39, 14:07, 14:35, 14:48, 15:15, 15:29, 15:43, 15:57, 16:11, 16:25, 16:38, 16:51, 17:05, 17:19, 17:33, 17:47, 18:01, 18:14, 18:27, 18:41, 18:55, 19:09, 19:23, 19:37, 19:51, 20:05, 20:31, 21:01, 21:27.

Міська влада наголошує, що розклад є інформаційним і може змінюватися через дорожню ситуацію або технічні причини. Уточнити інформацію можна в диспетчерській службі за телефонами (048) 717-54-54 та (048) 717-54-77 у робочі дні з 08:00 до 20:00.

Що відомо про електротранспорт в Одесі

Після руйнування енергетичної інфраструктури у грудні в місті повністю зупинився електротранспорт. Трамваї та тролейбуси не виходять на маршрути з 12 грудня, тому основне навантаження лягло на автобуси, які не здатні повністю замінити звичне сполучення. За словами заступника начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Красиленка, відновлення руху напряму залежить від стабільності електропостачання, а конкретних прогнозів поки немає.

Щоб частково розв’язати проблему, місто запустило соціальні автобуси. Допомогу з транспортом надали Миколаїв, Кропивницький, Львів, Маріуполь і громади Житомирщини, а від міста-партнери — Стамбул, Регенсбург. Водночас, як зазначив Красиленко, наявної кількості автобусів недостатньо для повноцінної заміни електротранспорту.

Більше про транспорт в Одесі

Нагадаємо, в Одесі після російських обстрілів та проблем з електропостачанням тимчасово не курсують трамваї й тролейбуси. Для студентів це означає щоденні складнощі — щоб встигнути на пари чи роботу, доводиться шукати інший транспорт. Часто це або довша дорога або додаткові витрати. Новини.LIVE зібрали доступні варіанти, як дістатися на навчання без зайвого удару по бюджету.

Також ми повідомляли, що наразі вартість проїзду в маршрутках у межах міста становить 20 гривень, до 6-го кілометра Овідіопольської дороги — 40 гривень. Поїздка до Південного обійдеться дорожче: на маршрутах № 67 та № 68 квиток коштує 70 гривень.
 

Одеса транспорт Новини Одеси автобуси ціни перевезення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
