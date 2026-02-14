Транспорт в Одесі без трамваїв: як пересуватися студентам

Дівчина на самокаті. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі через проблеми з електропостачанням, які виникли після російських обстрілів, трамваї та тролейбуси тимчасово не працюють, і це створює труднощі для студентів. Молодь, як і всі містяни змушені шукати альтернативні способи пересування, щоб встигати на навчання і роботу. Часто це означає додаткові витрати або довший час у дорозі.

Новини.LIVE зібрали реальні варіанти, як дістатися на навчання і не витратити всі гроші на дорогу.

Трамвай в депо. Фото: Новини.LIVE

Маршрутки в Одесі

Після зупинки трамваїв і тролейбусів в Одесі студенти опинилися перед вибором: або платити більше за транспорт, або шукати альтернативи. Найпростішим варіантом залишаються маршрутки. Вони курсують майже по всьому місту і дублюють більшість напрямків електротранспорту. Вартість проїзду коливається від 15 до 25 гривень за кілометр залежно від маршруту. Актуальні напрямки можна перевірити через онлайн-карти, наприклад Google Maps або EasyWay.

Дівчина їде в автобусі. Фото ілюстративне: freepik

Соціальні автобуси в Одесі

Ще один варіант, який використовує місто під час відключень, — соціальні автобуси. В окремі періоди їх запускають замість трамваїв і тролейбусів, і проїзд у них може бути безкоштовним або пільговим. Такі маршрути зазвичай дублюють основні транспортні лінії і допомагають розвантажити місто. Інформацію про їх рух публікують на сторінках міської ради та перевізників.

Соціальні автобуси в Одесі. Фото: ОМР

Популярні служби таксі в Одесі

Популярним способом пересування залишаються сервіси таксі. У місті працюють Bolt, Uklon і Uber, де можна обрати тариф залежно від бюджету. Для студентів це не щоденний варіант, але він підходить у вечірній час або коли потрібно швидко доїхати. Замовлення доступне через мобільні додатки.

Машина таксі. Фото: Новини.LIVE

Щоб заощадити, студентам варто об’єднуватися і їздити разом. Поїздка на таксі втрьох або вчотирьох часто обходиться дешевше, ніж кілька пересадок маршрутками. Також працює формат попуток — домовленість через знайомих або локальні чати.

Таксі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Окремий варіант — велосипед або самокат. У теплу пору року це один із найдешевших способів пересування. У місті працюють сервіси прокату, але більшість користувачів обирають власний транспорт. Для коротких дистанцій це швидше, ніж стояти в заторах.

Хлопець їде на самокаті. Фото: Новини.LIVE

Частина студентів переходить на пішохідний формат, особливо якщо живе неподалік університету. Це дозволяє не залежати від транспорту і не витрачати гроші. Але такий варіант підходить не всім через великі відстані між районами.

Фахівці радять комбінувати кілька способів пересування. Наприклад, частину маршруту проходити пішки, а далі користуватися маршруткою або таксі. Це допомагає зменшити витрати і швидше діставатися на навчання.

