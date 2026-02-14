Відео
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
Як їздити Одесою без електротранспорту — варіанти для студентів

Як їздити Одесою без електротранспорту — варіанти для студентів

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 12:56
Транспорт в Одесі без трамваїв: як пересуватися студентам
Дівчина на самокаті. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі через проблеми з електропостачанням, які виникли після російських обстрілів, трамваї та тролейбуси тимчасово не працюють, і це створює труднощі для студентів. Молодь, як і всі містяни змушені шукати альтернативні способи пересування, щоб встигати на навчання і роботу. Часто це означає додаткові витрати або довший час у дорозі.

Новини.LIVE зібрали реальні варіанти, як дістатися на навчання і не витратити всі гроші на дорогу.

Читайте також:
Як їздити Одесою без електротранспорту
Трамвай в депо. Фото: Новини.LIVE

Маршрутки в Одесі

Після зупинки трамваїв і тролейбусів в Одесі студенти опинилися перед вибором: або платити більше за транспорт, або шукати альтернативи. Найпростішим варіантом залишаються маршрутки. Вони курсують майже по всьому місту і дублюють більшість напрямків електротранспорту. Вартість проїзду коливається від 15 до 25 гривень за кілометр залежно від маршруту. Актуальні напрямки можна перевірити через онлайн-карти, наприклад Google Maps або EasyWay.

Жінка в маршрутці
Дівчина їде в автобусі. Фото ілюстративне: freepik

Соціальні автобуси в Одесі

Ще один варіант, який використовує місто під час відключень, — соціальні автобуси. В окремі періоди їх запускають замість трамваїв і тролейбусів, і проїзд у них може бути безкоштовним або пільговим. Такі маршрути зазвичай дублюють основні транспортні лінії і допомагають розвантажити місто. Інформацію про їх рух публікують на сторінках міської ради та перевізників.

Соціальний транспорт в Одесі
Соціальні автобуси в Одесі. Фото: ОМР

Популярні служби таксі в Одесі

Популярним способом пересування залишаються сервіси таксі. У місті працюють Bolt, Uklon і Uber, де можна обрати тариф залежно від бюджету. Для студентів це не щоденний варіант, але він підходить у вечірній час або коли потрібно швидко доїхати. Замовлення доступне через мобільні додатки.

Таксі в Одесі
Машина таксі. Фото: Новини.LIVE

Щоб заощадити, студентам варто об’єднуватися і їздити разом. Поїздка на таксі втрьох або вчотирьох часто обходиться дешевше, ніж кілька пересадок маршрутками. Також працює формат попуток — домовленість через знайомих або локальні чати.

Машина таксі Болт
Таксі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Окремий варіант — велосипед або самокат. У теплу пору року це один із найдешевших способів пересування. У місті працюють сервіси прокату, але більшість користувачів обирають власний транспорт. Для коротких дистанцій це швидше, ніж стояти в заторах.

Чоловік на самокаті
Хлопець їде на самокаті. Фото: Новини.LIVE

Частина студентів переходить на пішохідний формат, особливо якщо живе неподалік університету. Це дозволяє не залежати від транспорту і не витрачати гроші. Але такий варіант підходить не всім через великі відстані між районами.

Фахівці радять комбінувати кілька способів пересування. Наприклад, частину маршруту проходити пішки, а далі користуватися маршруткою або таксі. Це допомагає зменшити витрати і швидше діставатися на навчання.

Нагадаємо, одеська молодь тепер може швидше та простіше відкрити власний бізнес завдяки державній підтримці. Уряд через програму "Власна справа" максимально спростив умови отримання грантів. 

Також ми підготували перелік вакансій, де можна працювати декілька годин на добу після пар. Робота з гнучким графіком.

Одеса електроенергія транспорт Новини Одеси трамвай тролейбуси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
