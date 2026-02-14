Транспорт в Одессе без трамваев: как передвигаться студентам

Как ездить по Одессе без электротранспорта — реальные варианты
В Одессе из-за проблем с электроснабжением, которые возникли после российских обстрелов, трамваи и троллейбусы временно не работают, и это создает трудности для студентов. Молодежь, как и все горожане вынуждены искать альтернативные способы передвижения, чтобы успевать на учебу и работу. Часто это означает дополнительные расходы или более долгое время в пути.
Новини.LIVE собрали реальные варианты, как добраться на учебу и не потратить все деньги на дорогу.
Маршрутки в Одессе
После остановки трамваев и троллейбусов в Одессе студенты оказались перед выбором: либо платить больше за транспорт, либо искать альтернативы. Самым простым вариантом остаются маршрутки. Они курсируют почти по всему городу и дублируют большинство направлений электротранспорта. Стоимость проезда колеблется от 15 до 25 гривен за километр в зависимости от маршрута. Актуальные направления можно проверить через онлайн-карты, например Google Maps или EasyWay.
Социальные автобусы в Одессе
Еще один вариант, который использует город во время отключений, — социальные автобусы. В отдельные периоды их запускают вместо трамваев и троллейбусов, и проезд в них может быть бесплатным или льготным. Такие маршруты обычно дублируют основные транспортные линии и помогают разгрузить город. Информацию об их движении публикуют на страницах городского совета и перевозчиков.
Популярные службы такси в Одессе
Популярным способом передвижения остаются сервисы такси. В городе работают Bolt, Uklon и Uber, где можно выбрать тариф в зависимости от бюджета. Для студентов это не ежедневный вариант, но он подходит в вечернее время или когда нужно быстро доехать. Заказ доступен через мобильные приложения.
Чтобы сэкономить, студентам стоит объединяться и ездить вместе. Поездка на такси втроем или вчетвером часто обходится дешевле, чем несколько пересадок маршрутками. Также работает формат попуток — договоренность через знакомых или локальные чаты.
Отдельный вариант — велосипед или самокат. В теплое время года это один из самых дешевых способов передвижения. В городе работают сервисы проката, но большинство пользователей выбирают собственный транспорт. Для коротких дистанций это быстрее, чем стоять в пробках.
Часть студентов переходит на пешеходный формат, особенно если живет недалеко от университета. Это позволяет не зависеть от транспорта и не тратить деньги. Но такой вариант подходит не всем из-за больших расстояний между районами.
Специалисты советуют комбинировать несколько способов передвижения. Например, часть маршрута проходить пешком, а дальше пользоваться маршруткой или такси. Это помогает уменьшить расходы и быстрее добираться до учебы.
