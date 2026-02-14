Транспорт в Одессе без трамваев: как передвигаться студентам

Девушка на самокате. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе из-за проблем с электроснабжением, которые возникли после российских обстрелов, трамваи и троллейбусы временно не работают, и это создает трудности для студентов. Молодежь, как и все горожане вынуждены искать альтернативные способы передвижения, чтобы успевать на учебу и работу. Часто это означает дополнительные расходы или более долгое время в пути.

Новини.LIVE собрали реальные варианты, как добраться на учебу и не потратить все деньги на дорогу.

Реклама

Читайте также:

Трамвай в депо. Фото: Новини.LIVE

Маршрутки в Одессе

После остановки трамваев и троллейбусов в Одессе студенты оказались перед выбором: либо платить больше за транспорт, либо искать альтернативы. Самым простым вариантом остаются маршрутки. Они курсируют почти по всему городу и дублируют большинство направлений электротранспорта. Стоимость проезда колеблется от 15 до 25 гривен за километр в зависимости от маршрута. Актуальные направления можно проверить через онлайн-карты, например Google Maps или EasyWay.

Девушка едет в автобусе. Фото иллюстративное: freepik

Социальные автобусы в Одессе

Еще один вариант, который использует город во время отключений, — социальные автобусы. В отдельные периоды их запускают вместо трамваев и троллейбусов, и проезд в них может быть бесплатным или льготным. Такие маршруты обычно дублируют основные транспортные линии и помогают разгрузить город. Информацию об их движении публикуют на страницах городского совета и перевозчиков.

Социальные автобусы в Одессе. Фото: ОГС

Популярные службы такси в Одессе

Популярным способом передвижения остаются сервисы такси. В городе работают Bolt, Uklon и Uber, где можно выбрать тариф в зависимости от бюджета. Для студентов это не ежедневный вариант, но он подходит в вечернее время или когда нужно быстро доехать. Заказ доступен через мобильные приложения.

Машина такси. Фото: Новини.LIVE

Чтобы сэкономить, студентам стоит объединяться и ездить вместе. Поездка на такси втроем или вчетвером часто обходится дешевле, чем несколько пересадок маршрутками. Также работает формат попуток — договоренность через знакомых или локальные чаты.

Такси в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Отдельный вариант — велосипед или самокат. В теплое время года это один из самых дешевых способов передвижения. В городе работают сервисы проката, но большинство пользователей выбирают собственный транспорт. Для коротких дистанций это быстрее, чем стоять в пробках.

Парень едет на самокате. Фото: Новини.LIVE

Часть студентов переходит на пешеходный формат, особенно если живет недалеко от университета. Это позволяет не зависеть от транспорта и не тратить деньги. Но такой вариант подходит не всем из-за больших расстояний между районами.

Специалисты советуют комбинировать несколько способов передвижения. Например, часть маршрута проходить пешком, а дальше пользоваться маршруткой или такси. Это помогает уменьшить расходы и быстрее добираться до учебы.

Напомним, одесская молодежь теперь может быстрее и проще открыть собственный бизнес благодаря государственной поддержке. Правительство через программу "Власна справа" максимально упростило условия получения грантов.

Также мы подготовили перечень вакансий, где можно работать несколько часов в сутки после пар. Работа с гибким графиком.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася