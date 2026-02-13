Работа для студентов в Одессе 2026: вакансии с гибким графиком

Курьер службы доставки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Студенты одесских вузов, обучающиеся на стационаре, все чаще выбирают работу с гибким графиком, что не мешает парам. Местные работодатели адаптировались к потребностям молодежи и предлагают вакансии с оплатой за смену или даже за час. Главное преимущество таких подработок — отсутствие жесткого контроля и возможность самостоятельно планировать рабочие часы.

Журналисты Новини.LIVE подготовили перечень вакансий, где можно работать несколько часов в сутки.

Варианты для тех, кто учится днем

Самым популярным вариантом остается сфера курьерской доставки. Гиганты вроде Glovo или местные службы доставки еды позволяют работать даже пешком или на собственном самокате. Вы сами выбираете время. Можно выйти на линию на 2-3 часа после лекций и получить выплату в тот же день.

Курьер везет заказ. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Для тех, кто любит общение, идеальным вариантом является работа в кинотеатрах или кофейнях. Например, сетевые кинотеатры часто ищут персонал на вечерние сеансы. Обязанности просты: проверка билетов или продажа попкорна. График обычно составляется на неделю вперед, так что подогнать его под расписание зачетов довольно легко.

Работник кинотеатра проверяет билеты. Фото иллюстративное: depositphotos

Еще один проверенный путь — фасовщик или стикеровщик. Много складов, где нужны руки на вечерние смены (от 4 часов). Оплата здесь обычно еженедельная, а опыт работы не требуется — всему научат за 15 минут.

Девушка пакует посылки. Фото иллюстративное: depositphotos

Если же сидеть на месте скучно, можно попробовать себя в качестве промоутера. Это не всегда "раздача листовок". Современные бренды ищут активных людей для консультирования покупателей в торговых центрах. Это хороший способ "прокачать" навыки общения, которые точно пригодятся в будущем.

Девушка раздает флаеры. Фото: рекламное агентство Ne Bo

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе много молодежи начинает карьеру без предварительного опыта работы. Студенты, выпускники и те, кто меняет профессию, сталкиваются с одинаковой проблемой — как правильно написать резюме, чтобы вас взяли на работу.

Также мы писали о том, что в Одессе большой спрос на молодых специалистов. Работодатели готовы предоставлять жилье для тех, кто придет на работу.