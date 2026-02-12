Аренда квартир в Одессе: обзор районов и цен для молодежи

Жилой дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесса остается одним из самых популярных городов для старта карьеры и самостоятельной жизни, однако поиск квартиры здесь часто напоминает лотерею. Сегодня рынок аренды предлагает варианты под любой бюджет. Каждый уголок города имеет свою атмосферу и финансовые особенности, которые непосредственно влияют на качество жизни молодого специалиста.

Новини.LIVE рассказывают сколько стоит жилье в Одессе и какие преимущества есть в каждом районе.

Реклама

Читайте также:

Элитное жилье

Наиболее желанным, но и самым дорогим местом традиционно считается Приморский район. Это сердце города, где сосредоточены все топовые бары, коворкинги и культурные тусовки. Аренда однокомнатной квартиры здесь стартует в среднем от 10 000 гривен, если повезет найти что-то в старом фонде, а современные апартаменты в новостройках возле Аркадии обойдутся в 15 000-20 000 гривен и выше. Плюс здесь один — вы всегда в центре событий, и до моря можно дойти пешком. Однако готовьтесь к шуму туристов и высоким ценам в ближайших супермаркетах.

Новостройки в Аркадии. Фото иллюстративное: скриншот с Google Maps

Уютный комфорт

Для тех, кто ищет "золотую середину" между ценой и комфортом, идеальным вариантом является Киевский район, а именно жилой массив Таирова. Здесь очень развита инфраструктура: торговые центры, рынки и множество кафе. Арендовать неплохую "однушку" можно за 7 000-9 000 гривен. Главная "фишка" района — близость к пляжам 13-й и 16-й станций Фонтана, куда летом можно съездить на велосипеде или самокате. Это район для тех, кто ценит уют, но хочет иметь все под рукой.

Вид на ТЦ "Панорама". Фото иллюстративное: скриншот с Google Maps

Бюджетная аренда

Если бюджет ограничен, но жить в Одессе хочется очень сильно, обратите внимание на Черемушки (Хаджибейский район). Здесь преобладает застройка 60-70-х годов, поэтому квартиры небольшие, но очень зеленые дворы. Аренда однокомнатной квартиры здесь обойдется в 5 000-7 000 гривен. Район имеет шикарную транспортную развязку. Отсюда можно быстро добраться как до центра, так и до железнодорожного вокзала. Большой бонус — парк Марка Твена, где молодежь собирается на пикники и кинопоказы под открытым небом.

Дома и улица на Черемушках. Фото иллюстративное: Odessa Media

Экономный вариант

Самым бюджетным вариантом остается поселок Котовского (Пересыпский район). Из-за удаленности от центра цены на жилье здесь самые приятные — от 4 500 до 6 500 гривен за вполне приличную квартиру. Молодежи здесь нравится из-за современных торговых центров и собственного выхода к морю на Крыжановке или Лузановке. Единственный минус — пробки на дорогах в час пик, однако если вы работаете удаленно, этот район станет для вас настоящей находкой для экономии.

Улица Заболотного. Фото иллюстративное: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе большой спрос на молодых специалистов. Работодатели готовы предоставлять жилье для тех, кто придет на работу. Это открывает реальные перспективы для выпускников учебных заведений и молодых людей из других регионов, которые планируют переезд в Одессу, но не имеют бюджета на аренду квартиры.

Также мы писали о том, что в нынешних условиях одесская молодежь переживает большой стресс. Однако для таких нужд существует множество центров поддержки и помощи.