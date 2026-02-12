Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Аренда жилья в Одессе — где выгоднее снимать квартиру молодежи

Аренда жилья в Одессе — где выгоднее снимать квартиру молодежи

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 16:06
Аренда квартир в Одессе: обзор районов и цен для молодежи
Жилой дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесса остается одним из самых популярных городов для старта карьеры и самостоятельной жизни, однако поиск квартиры здесь часто напоминает лотерею. Сегодня рынок аренды предлагает варианты под любой бюджет. Каждый уголок города имеет свою атмосферу и финансовые особенности, которые непосредственно влияют на качество жизни молодого специалиста.

Новини.LIVE рассказывают сколько стоит жилье в Одессе и какие преимущества есть в каждом районе.

Реклама
Читайте также:

Элитное жилье

Наиболее желанным, но и самым дорогим местом традиционно считается Приморский район. Это сердце города, где сосредоточены все топовые бары, коворкинги и культурные тусовки. Аренда однокомнатной квартиры здесь стартует в среднем от 10 000 гривен, если повезет найти что-то в старом фонде, а современные апартаменты в новостройках возле Аркадии обойдутся в 15 000-20 000 гривен и выше. Плюс здесь один — вы всегда в центре событий, и до моря можно дойти пешком. Однако готовьтесь к шуму туристов и высоким ценам в ближайших супермаркетах.

Найкращі райони для життя в Одесі
Новостройки в Аркадии. Фото иллюстративное: скриншот с Google Maps

Уютный комфорт

Для тех, кто ищет "золотую середину" между ценой и комфортом, идеальным вариантом является Киевский район, а именно жилой массив Таирова. Здесь очень развита инфраструктура: торговые центры, рынки и множество кафе. Арендовать неплохую "однушку" можно за 7 000-9 000 гривен. Главная "фишка" района — близость к пляжам 13-й и 16-й станций Фонтана, куда летом можно съездить на велосипеде или самокате. Это район для тех, кто ценит уют, но хочет иметь все под рукой.

Найкращі райони для життя в Одесі
Вид на ТЦ "Панорама". Фото иллюстративное: скриншот с Google Maps

Бюджетная аренда

Если бюджет ограничен, но жить в Одессе хочется очень сильно, обратите внимание на Черемушки (Хаджибейский район). Здесь преобладает застройка 60-70-х годов, поэтому квартиры небольшие, но очень зеленые дворы. Аренда однокомнатной квартиры здесь обойдется в 5 000-7 000 гривен. Район имеет шикарную транспортную развязку. Отсюда можно быстро добраться как до центра, так и до железнодорожного вокзала. Большой бонус — парк Марка Твена, где молодежь собирается на пикники и кинопоказы под открытым небом.

Найкращі райони для життя в Одесі
Дома и улица на Черемушках. Фото иллюстративное: Odessa Media

Экономный вариант

Самым бюджетным вариантом остается поселок Котовского (Пересыпский район). Из-за удаленности от центра цены на жилье здесь самые приятные — от 4 500 до 6 500 гривен за вполне приличную квартиру. Молодежи здесь нравится из-за современных торговых центров и собственного выхода к морю на Крыжановке или Лузановке. Единственный минус — пробки на дорогах в час пик, однако если вы работаете удаленно, этот район станет для вас настоящей находкой для экономии.

Найкращі райони для життя в Одесі
Улица Заболотного. Фото иллюстративное: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, что в Одессе большой спрос на молодых специалистов. Работодатели готовы предоставлять жилье для тех, кто придет на работу. Это открывает реальные перспективы для выпускников учебных заведений и молодых людей из других регионов, которые планируют переезд в Одессу, но не имеют бюджета на аренду квартиры.

Также мы писали о том, что в нынешних условиях одесская молодежь переживает большой стресс. Однако для таких нужд существует множество центров поддержки и помощи.

Одесса недвижимость Одесская область жилье аренда Новости Харькова
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации