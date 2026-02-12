Оренда квартир в Одесі: огляд районів та цін для молоді

Оренда житла в Одесі — де вигідніше знімати квартиру молоді
Одеса залишається одним із найпопулярніших міст для старту кар'єри та самостійного життя, проте пошук квартири тут часто нагадує лотерею. Сьогодні ринок оренди пропонує варіанти під будь-який бюджет. Кожен куточок міста має свою атмосферу та фінансові особливості, які безпосередньо впливають на якість життя молодого спеціаліста.
Елітне житло
Найбільш бажаним, але й найдорожчим місцем традиційно вважається Приморський район. Це серце міста, де зосереджені всі топові бари, коворкінги та культурні тусовки. Оренда однокімнатної квартири тут стартує в середньому від 10 000 гривень, якщо пощастить знайти щось у старому фонді, а сучасні апартаменти в новобудовах біля Аркадії обійдуться у 15 000–20 000 гривень і вище. Плюс тут один — ви завжди в центрі подій, і до моря можна дійти пішки. Проте готуйтеся до шуму туристів та високих цін у найближчих супермаркетах.
Затишний комфорт
Для тих, хто шукає "золоту середину" між ціною та комфортом, ідеальним варіантом є Київський район, а саме житловий масив Таїрова. Тут дуже розвинена інфраструктура: торгові центри, ринки та безліч кафе. Орендувати непогану "однушку" можна за 7 000–9 000 гривень. Головна "фішка" району — близькість до пляжів 13-ї та 16-ї станцій Фонтану, куди влітку можна з’їздити на велосипеді чи самокаті. Це район для тих, хто цінує затишок, але хоче мати все під рукою.
Бюджетна оренда
Якщо бюджет обмежений, але жити в Одесі хочеться дуже сильно, зверніть увагу на Черемушки (Хаджибейський район). Тут переважає забудова 60-70-х років, тому квартири невеликі, але дуже зелені двори. Оренда однокімнатної квартири тут обійдеться у 5 000–7 000 гривень. Район має шикарну транспортну розв'язку. Звідси можна швидко дістатися як до центру, так і до залізничного вокзалу. Великий бонус — парк Марка Твена, де молодь збирається на пікніки та кінопокази під відкритим небом.
Економний варіант
Найбюджетнішим варіантом залишається селище Котовського (Пересипський район). Через віддаленість від центру ціни на житло тут найприємніші — від 4 500 до 6 500 гривень за цілком пристойну квартиру. Молоді тут подобається через сучасні торгові центри та власний вихід до моря на Крижанівці чи Лузанівці. Єдиний мінус — затори на дорогах у годину пік, проте якщо ви працюєте віддалено, цей район стане для вас справжньою знахідкою для економії.
