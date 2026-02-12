Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Оренда житла в Одесі — де вигідніше знімати квартиру молоді

Оренда житла в Одесі — де вигідніше знімати квартиру молоді

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 16:06
Оренда квартир в Одесі: огляд районів та цін для молоді
Житловий будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеса залишається одним із найпопулярніших міст для старту кар'єри та самостійного життя, проте пошук квартири тут часто нагадує лотерею. Сьогодні ринок оренди пропонує варіанти під будь-який бюджет. Кожен куточок міста має свою атмосферу та фінансові особливості, які безпосередньо впливають на якість життя молодого спеціаліста.

Новини.LIVE розповідають скільки коштує житло в Одесі та які переваги є у кожному районі.

Реклама
Читайте також:

Елітне житло

Найбільш бажаним, але й найдорожчим місцем традиційно вважається Приморський район. Це серце міста, де зосереджені всі топові бари, коворкінги та культурні тусовки. Оренда однокімнатної квартири тут стартує в середньому від 10 000 гривень, якщо пощастить знайти щось у старому фонді, а сучасні апартаменти в новобудовах біля Аркадії обійдуться у 15 000–20 000 гривень і вище. Плюс тут один — ви завжди в центрі подій, і до моря можна дійти пішки. Проте готуйтеся до шуму туристів та високих цін у найближчих супермаркетах.

Найкращі райони для життя в Одесі
Новобудови в Аркадії. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Затишний комфорт

Для тих, хто шукає "золоту середину" між ціною та комфортом, ідеальним варіантом є Київський район, а саме житловий масив Таїрова. Тут дуже розвинена інфраструктура: торгові центри, ринки та безліч кафе. Орендувати непогану "однушку" можна за 7 000–9 000 гривень. Головна "фішка" району — близькість до пляжів 13-ї та 16-ї станцій Фонтану, куди влітку можна з’їздити на велосипеді чи самокаті. Це район для тих, хто цінує затишок, але хоче мати все під рукою.

Найкращі райони для життя в Одесі
Вид на ТЦ "Панорама". Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Бюджетна оренда

Якщо бюджет обмежений, але жити в Одесі хочеться дуже сильно, зверніть увагу на Черемушки (Хаджибейський район). Тут переважає забудова 60-70-х років, тому квартири невеликі, але дуже зелені двори. Оренда однокімнатної квартири тут обійдеться у 5 000–7 000 гривень. Район має шикарну транспортну розв'язку. Звідси можна швидко дістатися як до центру, так і до залізничного вокзалу. Великий бонус — парк Марка Твена, де молодь збирається на пікніки та кінопокази під відкритим небом.

Найкращі райони для життя в Одесі
Будинки та вулиця на Черемушках. Фото ілюстративне: Odessa Media

Економний варіант

Найбюджетнішим варіантом залишається селище Котовського (Пересипський район). Через віддаленість від центру ціни на житло тут найприємніші — від 4 500 до 6 500 гривень за цілком пристойну квартиру. Молоді тут подобається через сучасні торгові центри та власний вихід до моря на Крижанівці чи Лузанівці. Єдиний мінус — затори на дорогах у годину пік, проте якщо ви працюєте віддалено, цей район стане для вас справжньою знахідкою для економії.

Найкращі райони для життя в Одесі
Вулиця Заболотного. Фото ілюстративне: скриншот із Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі великий попит на молодих фахівців. Роботодавці готові надавати житло для тих, хто прийде на роботу. Це відкриває реальні перспективи для випускників навчальних закладів та молодих людей з інших регіонів, які планують переїзд до Одеси, але не мають бюджету на оренду квартири.

Також ми писали про те, що в нинішніх умовах одеська молодь переживає великий стрес. Однак для таких потреб існує безліч центрів підтримки та допомоги. 

Одеса нерухомість Одеська область житло оренда Новини Харкова
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації