Як впоратися зі стресом у період війни — безкоштовні консультації в Одесі

Постійні нічні атаки, проблеми з навчанням та невизначеність майбутнього створюють величезний тиск на ментальне здоров’я одеської молоді. Багато хто звикає жити в стані хронічного стресу, вважаючи, що звертатися до фахівця — це занадто. Проте психологи наголошують, що вчасна розмова може зупинити розвиток депресії чи панічних розладів.

Новини.LIVE зібрали поради про те, куди звертатися молоді для психологічної підтримки.

Де отримати допомогу офлайн

Якщо вам зручніше спілкуватися наживо, в Одесі діють спеціальні центри, де чекають саме на молодих людей. Один із найвідоміших — "Клініка, дружня до молоді" (вул. Базарна, 77, тел. 048-705-87-04). Також у кожному районі міста при Центрах первинної медико-санітарної допомоги відкриті кабінети психологічної підтримки в межах програми "Ти як?". Для жінок та дівчат працює безпечний простір "Затишно space" (вул. Канатна, 78), де проводять індивідуальні та групові заняття з психологами.

Онлайн-платформи

Для тих, хто віддає перевагу переписці або відеодзвінкам, існують потужні онлайн-ресурси. Вони працюють цілодобово.

Teenergizer — рух, де підлітки допомагають підліткам під наглядом профі. Консультації анонімні та безкоштовні. teenergizer.org

"Розкажи мені" — онлайн-платформа, де можна залишити заявку на безкоштовну відеоконсультацію з психологом. tellme.com.ua

Не дрібниці — корисний телеграм-бот, який допоможе розібратися у своїх емоціях та пропонує сесії з психологом. t.me/no_trivia_bot

Національна гаряча лінія для дітей та молоді — підтримка через телефон або месенджери. Номери: 0 800 500 225 або 116 111.

Перша допомога

Якщо накриває паніка або сильний стрес, спробуйте техніку "квадратного дихання": вдих на 4 рахунки, затримка на 4, видих на 4 і знову затримка. Це допомагає обдурити мозок і знизити рівень адреналіну. Також не забувайте про інформаційну гігієну — відкладіть телефон і вийдіть на коротку прогулянку.

Вправи для зняття стресу:

Дихання "4-8": Вдихни носом на 4 рахунки, а видихай ротом максимально повільно на 8 рахунків. Довгий видих вимикає режим "тривоги" в мозку.

​Метод "Заземлення": Знайди навколо себе 5 різних кольорів, 4 фізичні відчуття (торкнись одягу, стіни), 3 звуки та 2 запахи. Це поверне тебе в реальність.

Скидання напруги: Сильно напруж усі м’язи тіла на 5 секунд і різко розслабся. Повтори тричі. Або просто активно потруси руками й ногами, ніби струшуєш воду.

