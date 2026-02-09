Як економити студенту в Одесі: лайфхаки для виживання на стипендію

Дівчина купує фрукти. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вижити в Одесі на одну лише стипендію — це справжнє мистецтво. Поки ціни на Привозі та в супермаркетах намагаються наздогнати курс долара, кмітлива молодь знаходить способи не просто існувати, а й купувати щось смачніше за порожню мівіну. Секрет виживання — це не про жорсткі обмеження, а про стратегічне мислення та знання правильних "точок" і часу для покупок.

Новини.LIVE зібрали перевірені лайфхаки для тих, хто хоче зберегти бюджет і при цьому відчути справжнє одеське життя.

Кулінарна стратегія та магія Привозу

Головне правило виживання для кожного, хто приїхав на навчання до Одеси — забути про готову їжу з відділів кулінарії, бо вона "з’їдає" бюджет швидше, ніж ви встигнете сказати "шо ви хочете". Справжній майстер економії знає, що на Привоз треба йти або дуже рано, коли товар тільки викладають, або за пів години до закриття. Саме ввечері продавці, яким ліньки везти залишки додому, готові віддати фрукти, овочі та навіть молочку за безцінь. Купівля базових продуктів на тиждень вперед економить до 40% бюджету. Головне — не соромитися торгуватися, бо в Одесі це не просто економія, а частина місцевого культурного коду, яка допомагає вашому гаманцю залишатися "важким".

Люди на базарі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Побутові хитрощі

Побутова хімія — це підступний ворог студента, адже один великий флакон порошку може коштувати як зарплатня за тиждень. Найкращий вихід, який придумали в одеських гуртожитках — це "комунальна кооперація". Купувати величезні пакування мийних засобів, туалетного паперу чи шампунів гуртом на всю кімнату або блок завжди вигідніше, ніж брати маленькі пляшки щотижня. Також варто завести звичку моніторити "жовті цінники" у великих мережевих магазинах. Часто товари виставляють зі знижкою до 70% — це ідеальний момент, щоб запастися дрібницями для побуту.

Полиця з побутовими дрібницями. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Розумні розваги та безкоштовне місто

Вижити на стипендію — не означає зачинитися в кімнаті й дивитися на стіни. Одеса дарує безліч можливостей для відпочинку, які не коштують жодної копійки. Студентський квиток — це не просто папірець, а ваш "золотий ключ", який дає знижки до 50% у театрах та музеях міста. Окрім того, прогулянки Трасою здоров’я, на Дерибасівській чи на Потьомкінських сходах та безкоштовні лекції в бібліотеках дозволяють відчути смак життя без зайвих витрат. А замість дорогих кав’ярень завжди можна взяти термос із чаєм і піти на Ланжерон слухати море, або на виступ "Піаноморе" на світанку — це і по-одеськи, і абсолютно безкоштовно.

Дівчина з кавою на пляжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

