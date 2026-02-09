Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Как в Одессе прожить на одну стипендию — реальные советы

Как в Одессе прожить на одну стипендию — реальные советы

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 15:09
Как экономить студенту в Одессе: лайфхаки для выживания на стипендию
Девушка покупает фрукты. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Выжить в Одессе на одну лишь стипендию - это настоящее искусство. Пока цены на Привозе и в супермаркетах пытаются догнать курс доллара, сообразительная молодежь находит способы не просто существовать, но и покупать что-то вкуснее пустой мивины. Секрет выживания — это не о жестких ограничениях, а о стратегическом мышлении и знании правильных "точек" и времени для покупок.

Новини.LIVE собрали проверенные лайфхаки для тех, кто хочет сохранить бюджет и при этом почувствовать настоящую одесскую жизнь.

Реклама
Читайте также:

Кулинарная стратегия и магия Привоза

Главное правило выживания для каждого, кто приехал на учебу в Одессу — забыть о готовой еде из отделов кулинарии, потому что она "съедает" бюджет быстрее, чем вы успеете сказать "шо вы хотите". Настоящий мастер экономии знает, что на Привоз надо идти или очень рано, когда товар только выкладывают, или за полчаса до закрытия. Именно вечером продавцы, которым лень везти остатки домой, готовы отдать фрукты, овощи и даже молочку за бесценок. Покупка базовых продуктов на неделю вперед экономит до 40% бюджета. Главное — не стесняться торговаться, потому что в Одессе это не просто экономия, а часть местного культурного кода, которая помогает вашему кошельку оставаться "тяжелым".

Реклама
Життя студентів в Одесі
Люди на базаре. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Бытовые хитрости бытовые хитрости

Бытовая химия — это коварный враг студента, ведь один большой флакон порошка может стоить как зарплата за неделю. Лучший выход, который придумали в одесских общежитиях — это "коммунальная кооперация". Покупать огромные упаковки моющих средств, туалетной бумаги или шампуней оптом на всю комнату или блок всегда выгоднее, чем брать маленькие бутылки еженедельно. Также стоит завести привычку мониторить "желтые ценники" в крупных сетевых магазинах. Часто товары выставляют со скидкой до 70% — это идеальный момент, чтобы запастись мелочами для быта.

Як економити студенту
Полка с бытовыми мелочами. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Умные развлечения и бесплатный город

Выжить на стипендию — не значит закрыться в комнате и смотреть на стены. Одесса дарит множество возможностей для отдыха, которые не стоят ни копейки. Студенческий билет — это не просто бумажка, а ваш "золотой ключ", который дает скидки до 50% в театрах и музеях города. Кроме того, прогулки по Трассе здоровья, на Дерибасовской или на Потемкинской лестнице и бесплатные лекции в библиотеках позволяют почувствовать вкус жизни без лишних затрат. А вместо дорогих кафе всегда можно взять термос с чаем и пойти на Ланжерон слушать море, или на выступление "Пианоморе" на рассвете — это и по-одесски, и совершенно бесплатно.

Реклама
Життя студентів в Одесі
Девушка с кофе на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Напомним, мы сообщали, что президент Зеленский встретился со студентами "Киевского авиационного института". Он вернул ему статус национального.

Также мы писали о том, где одесситам быстро заработать деньги. Топ вариантов где зарплату выдают после каждой смены и какие вакансии для этого подходят лучше всего.

Реклама

 

Одесса студенты Одесская область экономия Новости Одессы жизнь
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации