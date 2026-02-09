Как экономить студенту в Одессе: лайфхаки для выживания на стипендию

Девушка покупает фрукты. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Выжить в Одессе на одну лишь стипендию - это настоящее искусство. Пока цены на Привозе и в супермаркетах пытаются догнать курс доллара, сообразительная молодежь находит способы не просто существовать, но и покупать что-то вкуснее пустой мивины. Секрет выживания — это не о жестких ограничениях, а о стратегическом мышлении и знании правильных "точек" и времени для покупок.

Новини.LIVE собрали проверенные лайфхаки для тех, кто хочет сохранить бюджет и при этом почувствовать настоящую одесскую жизнь.

Кулинарная стратегия и магия Привоза

Главное правило выживания для каждого, кто приехал на учебу в Одессу — забыть о готовой еде из отделов кулинарии, потому что она "съедает" бюджет быстрее, чем вы успеете сказать "шо вы хотите". Настоящий мастер экономии знает, что на Привоз надо идти или очень рано, когда товар только выкладывают, или за полчаса до закрытия. Именно вечером продавцы, которым лень везти остатки домой, готовы отдать фрукты, овощи и даже молочку за бесценок. Покупка базовых продуктов на неделю вперед экономит до 40% бюджета. Главное — не стесняться торговаться, потому что в Одессе это не просто экономия, а часть местного культурного кода, которая помогает вашему кошельку оставаться "тяжелым".

Люди на базаре. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Бытовая химия — это коварный враг студента, ведь один большой флакон порошка может стоить как зарплата за неделю. Лучший выход, который придумали в одесских общежитиях — это "коммунальная кооперация". Покупать огромные упаковки моющих средств, туалетной бумаги или шампуней оптом на всю комнату или блок всегда выгоднее, чем брать маленькие бутылки еженедельно. Также стоит завести привычку мониторить "желтые ценники" в крупных сетевых магазинах. Часто товары выставляют со скидкой до 70% — это идеальный момент, чтобы запастись мелочами для быта.

Полка с бытовыми мелочами. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Умные развлечения и бесплатный город

Выжить на стипендию — не значит закрыться в комнате и смотреть на стены. Одесса дарит множество возможностей для отдыха, которые не стоят ни копейки. Студенческий билет — это не просто бумажка, а ваш "золотой ключ", который дает скидки до 50% в театрах и музеях города. Кроме того, прогулки по Трассе здоровья, на Дерибасовской или на Потемкинской лестнице и бесплатные лекции в библиотеках позволяют почувствовать вкус жизни без лишних затрат. А вместо дорогих кафе всегда можно взять термос с чаем и пойти на Ланжерон слушать море, или на выступление "Пианоморе" на рассвете — это и по-одесски, и совершенно бесплатно.

Девушка с кофе на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

