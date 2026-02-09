Видео
Україна
Видео

Как в Одессе можно быстро заработать деньги — дельные советы

Как в Одессе можно быстро заработать деньги — дельные советы

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 12:34
Где быстро заработать деньги в Одессе за один день: варианты подработки: варианты подработки
Девушка раздает открытки. Фото иллюстративное: Рекламное агентство "Ne. Bo."

Жизнь в Одессе иногда подбрасывает сюрпризы, когда финансы заканчиваются раньше, чем ожидалось, а до следующих поступлений еще надо дожить. В таких ситуациях не стоит бежать в ломбарды или занимать у соседки. Найти подработку на один день вполне реально, если знать, где нужны рабочие руки и сообразительная голова.

Новини.LIVE собрали проверенные способы, как получить оплату вечером за работу, выполненную утром, не тратя недели на собеседования.

Работа "на ногах"

Работа "на ногах"

Самый быстрый способ заработать — это физический труд, которого в Одессе всегда хватает. Склады постоянно нуждаются в грузчиках или упаковщиках на разовые смены. Также стоит обратить внимание на предложения от ивент-агентств. Компании часто ищут хелперов для монтажа сцен или разгрузки оборудования. Такая смена может принести от 800 до 1500 гривен за несколько часов работы, а расчет обычно происходит сразу по завершению.

Робота в Одесі
Грузчики несут коробки. Фото иллюстративное: iStock

Сервис и городские услуги

Если тяжелый труд не для вас, присмотритесь к сфере услуг. Рестораны часто ищут "подкрепление" на пятницу или субботу. Особенно в летний период нужны официанты на банкет или помощники на кухню. Еще один вариант — курьерская доставка пешком или на велосипеде. Некоторые сервисы позволяют выйти на линию почти сразу после регистрации. Также не забывайте о частных объявлениях: выгул собак или помощь с переездом — это классические способы пополнить кошелек за несколько часов.

Легкі гроші в Одесі
Курьер везет доставку. Фото иллюстративное: Glovo

Раздача флаеров

Для тех, кто предпочитает более легкую подработку, всегда есть вариант с промо-акциями. Раздача листовок возле крупных ТРЦ, например "Сити Центр" или "Панорама". Оплата здесь почасовая, и часто ее выдают на руки в конце дня. Главное в этом деле — одесская улыбка и умение общаться.

Як в Одесі швидко заробити гроші
Девушка с флаерами Фото иллюстративное: Рекламное агентство "Ne. Bo."

Напомним, мы сообщали, о том, как стать бортпроводником. Украинская стюардесса поделилась пошаговой инструкцией и подробно рассказала, с чего начинать и через какие этапы придется пройти кандидату или кандидатке.

Также мы писали о том, что в 2026 году изменились нормы по минимальной средней заработной плате, которую должны выплачивать розничные торговцы подакцизными товарами. В случае нарушения требования по новому показателю бизнесу грозит потеря соответствующих лицензий.

Одесса работа студенты Одесская область Новости Одессы заработок
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
