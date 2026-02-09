Де швидко заробити гроші в Одесі за один день: варіанти підробітку

Дівчина роздає листівки. Фото ілюстративне: Рекламна агенція "Ne. Bo."

Життя в Одесі іноді підкидає сюрпризи, коли фінанси закінчуються раніше, ніж очікувалося, а до наступних надходжень ще треба дожити. У таких ситуаціях не варто бігти до ломбардів чи позичати у сусідки. Знайти підробіток на один день цілком реально, якщо знати, де потрібні робочі руки та кмітлива голова.

Новини.LIVE зібрали перевірені способи, як отримати оплату ввечері за роботу, виконану вранці, не витрачаючи тижні на співбесіди.

Робота "на ногах"

Найшвидший спосіб заробити — це фізична праця, якої в Одесі завжди вистачає. Склади постійно потребують вантажників чи пакувальників на разові зміни. Також варто звернути увагу на пропозиції від івент-агенцій. Компанії часто шукають хелперів для монтажу сцен або розвантаження обладнання. Така зміна може принести від 800 до 1500 гривень за кілька годин роботи, а розрахунок зазвичай відбувається одразу по завершенню.

Вантажники несуть коробки. Фото ілюстративне: iStock

Сервіс та міські послуги

Якщо важка праця не для вас, придивіться до сфери послуг. Ресторани часто шукають "підкріплення" на п’ятницю чи суботу. Особливо в літній період потрібні офіціанти на банкет або помічники на кухню. Ще один варіант — кур’єрська доставка пішки або на велосипеді. Деякі сервіси дозволяють вийти на лінію майже одразу після реєстрації. Також не забувайте про приватні оголошення: вигул собак або допомога з переїздом — це класичні способи поповнити гаманець за кілька годин.

Кур'єр везе доставку. Фото ілюстративне: Glovo

Роздача флаєрів

Для тих, хто віддає перевагу легшому підробітку, завжди є варіант з промо-акціями. Роздача листівок біля великих ТРЦ, як-от "Сіті Центр" чи "Панорама". Оплата тут погодинна, і часто її видають на руки в кінці дня. Головне в цій справі — одеська усмішка та вміння спілкуватися.

Дівчина з флаєрами. Фото ілюстративне: Рекламна агенція "Ne. Bo."

