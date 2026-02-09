Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Пошук першої роботи — помилки одеситів під час співбесіди

Пошук першої роботи — помилки одеситів під час співбесіди

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 18:43
Одеські новачки масово провалюють співбесіди через ці помилки
Дівчата на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Перший крок у кар'єрі для молодого одесита часто нагадує прогулянку по мінному полю або спробу купити свіжу рибу на Привозі без торгу. Новачки часто фокусуються на власних переживаннях і забувають про базові правила гри, які диктує сучасний ринок праці. Навіть якщо ваше резюме виглядає солідно, воно не врятує ситуацію, якщо припуститися критичних помилок під час безпосереднього спілкування з роботодавцем.

Новини.LIVE зібрали п’ять головних промахів, які стають причиною миттєвої відмови кандидату без досвіду.

Реклама
Читайте також:

Підготовка до співбесіди

Найбільша проблема багатьох початківців в Одесі — це прихід на зустріч "з чистого листа". Коли кандидат не знає, чим саме займається компанія, він виглядає як випадковий турист на Дерибасівській, а не майбутній колега. Це демонструє байдужість та повну відсутність мотивації. Роботодавець хоче бачити людину, яка розуміє цінність продукту та готова стати частиною команди, а не просто отримувати зарплатню за відсиджений час. Достатньо виділити один вечір, щоб вивчити сайт компанії та останні новини про її діяльність, щоб не "робити нерви" ні собі, ні рекрутеру.

Помилки при співбесіді
Резюме в руках. Фото ілюстративне: depositphotos

Пунктуальність новачка

Запізнення на першу зустріч — це майже стовідсотковий "квиток в один кінець". Навіть якщо причина здається вам логічною, роботодавець бачить у цьому неорганізованість. Проте прийти за годину до початку — теж погана ідея, адже це створює дискомфорт для працівників офісу. Золоте правило: бути на місці за 5–10 хвилин, щоб встигнути перевести подих і налаштуватися на хвилю успіху.

Як влаштуватися на роботу
Люди жмуть руки. Фото ілюстративне: depositphotos

Питання про зарплату та бонуси

Звісно, ми всі працюємо за гроші, і фінансова винагорода є головним двигуном праці, але починати знайомство з питання про бонуси — стратегічна помилка. Новачок має спочатку "продати" свої вміння та потенціал, а вже потім обговорювати ціну питання. Коли людина ще нічого не запропонувала компанії, але вже вимагає премії та безкоштовну каву, це викликає лише роздратування. Спершу покажіть, чому саме ви потрібні цій команді, станьте для них незамінним фахівцем, і тоді розмова про гроші пройде набагато успішніше для вашого гаманця.

Які помилки часто роблять на співбесіді
Гроші в руках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Брехня про навички

Молоді спеціалісти часто грішать тим, що приписують собі навички, якими не володіють, сподіваючись на "авось". В епоху швидкої перевірки інформації будь-яка брехня про вільну англійську чи досвід роботи у складних IT-програмах випливе під час першого ж тестового завдання. Це не тільки зіпсує репутацію, а й закриє двері до цієї компанії назавжди. Краще щиро зізнатися у відсутності досвіду, але підкреслити свою готовність навчитися всього за лічені дні.

Як влаштуватися на роботу
Хлопець за ноутбуком. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Відсутність зворотного зв’язку 

Фінальна частина розмови, коли рекрутер запитує: "У вас є питання до нас?", часто стає провальною. Фраза "Ні, мені все зрозуміло" — це ознака пасивності, що для енергійної Одеси взагалі не характерно. Розумні та влучні питання про структуру команди чи майбутні завдання показують ваш інтелект. Це ваш шанс продемонструвати, що ви вже подумки занурені в робочий процес. Співбесіда — це не допит у податковій, а переговори рівних партнерів, де кожна сторона має отримати відповіді на важливі питання. Покажіть, що ви зацікавлені в результаті, і робота буде вашою.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як в Одесі вижити на одну стипендію. Коли краще ходити на ринок, та як можна зекономити студентам на побутових дрібничках.

Також, ми писали про те, як швидко заробити гроші, не витрачаючи час на співбесіди. Та на яких вакансіях можна отримувати зарплату по закінченню робочого дня.

Одеса робота Одеська область Новини Одеси помилки резюме співбесіда
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації