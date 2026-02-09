Одеські новачки масово провалюють співбесіди через ці помилки

Дівчата на вулиці. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Перший крок у кар'єрі для молодого одесита часто нагадує прогулянку по мінному полю або спробу купити свіжу рибу на Привозі без торгу. Новачки часто фокусуються на власних переживаннях і забувають про базові правила гри, які диктує сучасний ринок праці. Навіть якщо ваше резюме виглядає солідно, воно не врятує ситуацію, якщо припуститися критичних помилок під час безпосереднього спілкування з роботодавцем.

Новини.LIVE зібрали п’ять головних промахів, які стають причиною миттєвої відмови кандидату без досвіду.

Підготовка до співбесіди

Найбільша проблема багатьох початківців в Одесі — це прихід на зустріч "з чистого листа". Коли кандидат не знає, чим саме займається компанія, він виглядає як випадковий турист на Дерибасівській, а не майбутній колега. Це демонструє байдужість та повну відсутність мотивації. Роботодавець хоче бачити людину, яка розуміє цінність продукту та готова стати частиною команди, а не просто отримувати зарплатню за відсиджений час. Достатньо виділити один вечір, щоб вивчити сайт компанії та останні новини про її діяльність, щоб не "робити нерви" ні собі, ні рекрутеру.

Резюме в руках. Фото ілюстративне: depositphotos

Пунктуальність новачка

Запізнення на першу зустріч — це майже стовідсотковий "квиток в один кінець". Навіть якщо причина здається вам логічною, роботодавець бачить у цьому неорганізованість. Проте прийти за годину до початку — теж погана ідея, адже це створює дискомфорт для працівників офісу. Золоте правило: бути на місці за 5–10 хвилин, щоб встигнути перевести подих і налаштуватися на хвилю успіху.

Люди жмуть руки. Фото ілюстративне: depositphotos

Питання про зарплату та бонуси

Звісно, ми всі працюємо за гроші, і фінансова винагорода є головним двигуном праці, але починати знайомство з питання про бонуси — стратегічна помилка. Новачок має спочатку "продати" свої вміння та потенціал, а вже потім обговорювати ціну питання. Коли людина ще нічого не запропонувала компанії, але вже вимагає премії та безкоштовну каву, це викликає лише роздратування. Спершу покажіть, чому саме ви потрібні цій команді, станьте для них незамінним фахівцем, і тоді розмова про гроші пройде набагато успішніше для вашого гаманця.

Гроші в руках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Брехня про навички

Молоді спеціалісти часто грішать тим, що приписують собі навички, якими не володіють, сподіваючись на "авось". В епоху швидкої перевірки інформації будь-яка брехня про вільну англійську чи досвід роботи у складних IT-програмах випливе під час першого ж тестового завдання. Це не тільки зіпсує репутацію, а й закриє двері до цієї компанії назавжди. Краще щиро зізнатися у відсутності досвіду, але підкреслити свою готовність навчитися всього за лічені дні.

Хлопець за ноутбуком. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Відсутність зворотного зв’язку

Фінальна частина розмови, коли рекрутер запитує: "У вас є питання до нас?", часто стає провальною. Фраза "Ні, мені все зрозуміло" — це ознака пасивності, що для енергійної Одеси взагалі не характерно. Розумні та влучні питання про структуру команди чи майбутні завдання показують ваш інтелект. Це ваш шанс продемонструвати, що ви вже подумки занурені в робочий процес. Співбесіда — це не допит у податковій, а переговори рівних партнерів, де кожна сторона має отримати відповіді на важливі питання. Покажіть, що ви зацікавлені в результаті, і робота буде вашою.

