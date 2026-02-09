Одесские новички массово проваливают собеседования из-за этих ошибок

Девушки на улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Первый шаг в карьере для молодого одессита часто напоминает прогулку по минному полю или попытку купить свежую рыбу на Привозе без торга. Новички часто фокусируются на собственных переживаниях и забывают о базовых правилах игры, которые диктует современный рынок труда. Даже если ваше резюме выглядит солидно, оно не спасет ситуацию, если допустить критические ошибки во время непосредственного общения с работодателем.

Новини.LIVE собрали пять главных промахов, которые становятся причиной мгновенного отказа кандидату без опыта.

Подготовка к собеседованию

Самая большая проблема многих начинающих в Одессе — это приход на встречу "с чистого листа". Когда кандидат не знает, чем именно занимается компания, он выглядит как случайный турист на Дерибасовской, а не будущий коллега. Это демонстрирует безразличие и полное отсутствие мотивации. Работодатель хочет видеть человека, который понимает ценность продукта и готов стать частью команды, а не просто получать зарплату за отсиженное время. Достаточно выделить один вечер, чтобы изучить сайт компании и последние новости о ее деятельности, чтобы не "делать нервы" ни себе, ни рекрутеру.

Пунктуальность новичка

Опоздание на первую встречу — это почти стопроцентный "билет в один конец". Даже если причина кажется вам логичной, работодатель видит в этом неорганизованность. Однако прийти за час до начала — тоже плохая идея, ведь это создает дискомфорт для работников офиса. Золотое правило: быть на месте за 5-10 минут, чтобы успеть перевести дыхание и настроиться на волну успеха.

Вопрос о зарплате и бонусах

Конечно, мы все работаем за деньги, и финансовое вознаграждение является главным двигателем труда, но начинать знакомство с вопроса о бонусах — стратегическая ошибка. Новичок должен сначала "продать" свои умения и потенциал, а уже потом обсуждать цену вопроса. Когда человек еще ничего не предложил компании, но уже требует премии и бесплатный кофе, это вызывает только раздражение. Сначала покажите, почему именно вы нужны этой команде, станьте для них незаменимым специалистом, и тогда разговор о деньгах пройдет гораздо успешнее для вашего кошелька.

Ложь о навыках

Молодые специалисты часто грешат тем, что приписывают себе навыки, которыми не обладают, надеясь на "авось". В эпоху быстрой проверки информации любая ложь о свободном английском или опыте работы в сложных IT-программах выплывет во время первого же тестового задания. Это не только испортит репутацию, но и закроет двери в эту компанию навсегда. Лучше искренне признаться в отсутствии опыта, но подчеркнуть свою готовность научиться всему за считанные дни.

Отсутствие обратной связи

Финальная часть разговора, когда рекрутер спрашивает: "У вас есть вопросы к нам?", часто становится провальной. Фраза "Нет, мне все понятно" — это признак пассивности, что для энергичной Одессы вообще не характерно. Умные и точные вопросы о структуре команды или будущих задачах показывают ваш интеллект. Это ваш шанс продемонстрировать, что вы уже мысленно погружены в рабочий процесс. Собеседование — это не допрос в налоговой, а переговоры равных партнеров, где каждая сторона должна получить ответы на важные вопросы. Покажите, что вы заинтересованы в результате, и работа будет вашей.

