Главная Одесса Стресс и паника — где в Одессе могут помочь прийти в норму

Стресс и паника — где в Одессе могут помочь прийти в норму

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 11:21
Как справиться со стрессом в период войны - бесплатные консультации в Одессе
Подросток у психолога. Фото иллюстративное: iStock

Постоянные ночные атаки, проблемы с учебой и неопределенность будущего создают огромное давление на ментальное здоровье одесской молодежи. Многие привыкают жить в состоянии хронического стресса, считая, что обращаться к специалисту — это слишком. Однако психологи отмечают, что своевременный разговор может остановить развитие депрессии или панических расстройств.

Новини.LIVE собрали советы о том, куда обращаться молодежи для психологической поддержки.

Читайте также:

Где получить помощь оффлайн

Если вам удобнее общаться вживую, в Одессе действуют специальные центры, где ждут именно молодых людей. Один из самых известных — "Клиника, дружественная к молодежи" (ул. Базарная, 77, тел. 048-705-87-04). Также в каждом районе города при Центрах первичной медико-санитарной помощи открыты кабинеты психологической поддержки в рамках программы "Ты как?". Для женщин и девушек работает безопасное пространство "Затишно space" (ул. Канатная, 78), где проводят индивидуальные и групповые занятия с психологами.

Онлайн-платформы

Для тех, кто предпочитает переписку или видеозвонки, существуют мощные онлайн-ресурсы. Они работают круглосуточно.

  • Teenergizer — движение, где подростки помогают подросткам под наблюдением профи. Консультации анонимные и бесплатные. teenergizer.org
  • "Расскажи мне" — онлайн-платформа, где можно оставить заявку на бесплатную видеоконсультацию с психологом. tellme.com.ua
  • Не мелочи — полезный телеграмм-бот, который поможет разобраться в своих эмоциях и предлагает сессии с психологом. t.me/no_trivia_bot

Национальная горячая линия для детей и молодежи — поддержка через телефон или мессенджеры. Номера: 0 800 500 225 или 116 111.

Первая помощь

Если накрывает паника или сильный стресс, попробуйте технику "квадратного дыхания": вдох на 4 счета, задержка на 4, выдох на 4 и снова задержка. Это помогает обмануть мозг и снизить уровень адреналина. Также не забывайте об информационной гигиене — отложите телефон и выйдите на короткую прогулку.

Психологічна допомога в Одесі
Люди гуляют на Ланжероне. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Упражнения для снятия стресса:

  • Дыхание "4-8": Вдохни носом на 4 счета, а выдыхай ртом максимально медленно на 8 счетов. Длинный выдох выключает режим "тревоги" в мозгу.
  • Метод "Заземления": Найди вокруг себя 5 разных цветов, 4 физических ощущения (коснись одежды, стены), 3 звука и 2 запаха. Это вернет тебя в реальность.
  • Сброс напряжения: Сильно напряги все мышцы тела на 5 секунд и резко расслабься. Повтори трижды. Или просто активно потряси руками и ногами, будто стряхиваешь воду.

Напомним, мы сообщали о том, какие ошибки допускают одесситы во время собеседования на работу. Новини.LIVE собрали пять главных промахов, которые становятся причиной мгновенного отказа кандидату без опыта.

Также мы писали о том, о том, как в Одессе выжить на одну стипендию. Когда лучше ходить на рынок, и как можно сэкономить студентам на бытовых мелочах.

Одесса Одесская область психологическая помощь Новости Одессы помощь молодежь
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
