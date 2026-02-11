Відео
Головна Одеса Де в Одесі можна здобути нову професію — важлива добірка

Де в Одесі можна здобути нову професію — важлива добірка

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 16:17
Навчання для молоді в Одесі: курси та школи
Дівчина вчиться. Фото ілюстративне: iStock

Молоді одесити дедалі частіше шукають професію, з якою можна стартувати без багаторічного навчання. В Одесі доступні курси й школи, де навчають як офлайн, так і онлайн. Популярні напрями — IT, дизайн, SMM, маркетинг і креативні спеціальності. Багато програм розраховані саме на новачків.

Журналісти Новини.LIVE забрали ТОП місць де молоді одесити можуть здобути професію.

Читайте також:

Онлайн чи офлайн

​Вибір залежить від того, наскільки ти дисциплінований. Офлайн в Одесі — це про нетворкінг. Ти знайомишся з людьми, ходиш на івенти та бачиш життя компаній на власні очі. Це круто, якщо тобі потрібен "пінок" від викладача. Онлайн дає повну свободу. Ти можеш вчитися на курсах сидячи в кав’ярні на Дерибасівській. Це дешевше, а іноді й безкоштовно, якщо знати, де шукати грантові програми для молоді.

Навчання для студентыв
Дівчина з телефоном у кав'ярні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Як не помилитися з вибором

​Найголовніше зараз — дивитися на відгуки в соцмережах і наявність практики. Хороше місце в Одесі завжди запропонує пробний урок або відкриту лекцію. Сходи на день відкритих дверей, подивись на комп'ютери, поспілкуйся з викладачами. Зараз професія — це не диплом у рамці, а те, що ти реально вмієш робити руками чи головою.

Офлайн-ресурси

Для тих, хто хоче навчатись офлайн, в Одесі працюють IT-школи та освітні центри. Серед популярних варіантів — Hillel IT School, Beetroot Academy, ШАГ (Комп’ютерна академія STEP). Тут навчають програмуванню, тестуванню, вебдизайну, SMM та digital-маркетингу. Заняття проходять у групах, з практикою та підтримкою менторів.

Навчання для студентів
Дівчина з ноутбуком. Фото ілюстративне: iStock

Онлайн навчання

Онлайн-навчання зручне для студентів і тих, хто поєднує навчання з роботою. Молодь часто обирає платформи Prometheus, Coursera, Udemy, GoIT, Mate academy. Тут можна опанувати IT-спеціальності, копірайтинг, таргетинг, аналітику чи проєктний менеджмент, навчаючись у власному темпі. Для тих, хто хоче швидко вийти на заробіток, в Одесі доступні курси сервісних професій. Це школи барберів, б’юті-студії, кулінарні школи та навчальні салони. Такі програми зазвичай короткі й максимально практичні. 

Навчання для студентів
Студентка на курсах. Фото ілюстративне: iStock

Нагадаємо, ми повідомляли про те, де студентам з Одеси знайти першу роботу. Найчастіше без досвіду беруть у сферу сервісу, продажів та онлайн-професій. Роботодавці пропонують гнучкий графік і базове навчання на місці. Зарплата залежить від навантаження та формату роботи.

Також ми писали, що Новини.LIVE підготували декілька простих кроків, які допоможуть молоді безпечно вперше підписати договір і отримати ключі від омріяної квартири.

Одеса робота навчання Одеська область Новини Одеси спеціальність
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
