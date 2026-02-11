Навчання для молоді в Одесі: курси та школи

Де в Одесі можна здобути нову професію — важлива добірка
Молоді одесити дедалі частіше шукають професію, з якою можна стартувати без багаторічного навчання. В Одесі доступні курси й школи, де навчають як офлайн, так і онлайн. Популярні напрями — IT, дизайн, SMM, маркетинг і креативні спеціальності. Багато програм розраховані саме на новачків.
Журналісти Новини.LIVE забрали ТОП місць де молоді одесити можуть здобути професію.
Онлайн чи офлайн
Вибір залежить від того, наскільки ти дисциплінований. Офлайн в Одесі — це про нетворкінг. Ти знайомишся з людьми, ходиш на івенти та бачиш життя компаній на власні очі. Це круто, якщо тобі потрібен "пінок" від викладача. Онлайн дає повну свободу. Ти можеш вчитися на курсах сидячи в кав’ярні на Дерибасівській. Це дешевше, а іноді й безкоштовно, якщо знати, де шукати грантові програми для молоді.
Як не помилитися з вибором
Найголовніше зараз — дивитися на відгуки в соцмережах і наявність практики. Хороше місце в Одесі завжди запропонує пробний урок або відкриту лекцію. Сходи на день відкритих дверей, подивись на комп'ютери, поспілкуйся з викладачами. Зараз професія — це не диплом у рамці, а те, що ти реально вмієш робити руками чи головою.
Офлайн-ресурси
Для тих, хто хоче навчатись офлайн, в Одесі працюють IT-школи та освітні центри. Серед популярних варіантів — Hillel IT School, Beetroot Academy, ШАГ (Комп’ютерна академія STEP). Тут навчають програмуванню, тестуванню, вебдизайну, SMM та digital-маркетингу. Заняття проходять у групах, з практикою та підтримкою менторів.
Онлайн навчання
Онлайн-навчання зручне для студентів і тих, хто поєднує навчання з роботою. Молодь часто обирає платформи Prometheus, Coursera, Udemy, GoIT, Mate academy. Тут можна опанувати IT-спеціальності, копірайтинг, таргетинг, аналітику чи проєктний менеджмент, навчаючись у власному темпі. Для тих, хто хоче швидко вийти на заробіток, в Одесі доступні курси сервісних професій. Це школи барберів, б’юті-студії, кулінарні школи та навчальні салони. Такі програми зазвичай короткі й максимально практичні.
