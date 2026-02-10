Оренда житла в Одесі: як перевірити власника та договір

Житловий будинок в центрі Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зняти своє перше самостійне житло в Одесі — це не лише про радість від власного простору, а й про купу прихованих пасток. Крім ризику натрапити на шахраїв, орендарі часто забувають перевірити побутові дрібниці, які пізніше можуть перетворити життя на нічний жах. Щоб омріяні "квадрати" не розчарували вже через тиждень, варто бути прискіпливим дослідником ще на етапі огляду.

Новини.LIVE підготували декілька простих кроків, які допоможуть молоді безпечно вперше підписати договір і отримати ключі від омріяної квартири.

Реклама

Читайте також:

Низька ціна та фальшиві власники

Перше, що має насторожити орендаря в Одесі, — це занадто вигідна пропозиція в популярному районі. Якщо квартира з видом на море в Аркадії або затишна "сталінка" в центрі коштує вдвічі дешевше ринку, швидше за все, це пастка. Шахраї часто використовують чужі фото з інтернету та вимагають "завдаток" на картку, щоб нібито забронювати перегляд через велику кількість охочих. Запам'ятайте головне правило одеського ринку нерухомості: ніяких грошей до моменту, поки ви не переступите поріг квартири та не побачите оригінали документів.

Житловий будинок. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Перевірка документів

Не соромтеся вимагати документи — це ваше право як платника. Ви маєте перевірити паспорт власника та оригінал документа про право власності (витяг з реєстру, договір купівлі-продажу або дарування). Окрему увагу приділіть кількості власників. Якщо квартира належить кільком людям, кожен із них має дати згоду на оренду. Також корисно перевірити документи в електронному реєстрі нерухомості, щоб переконатися, що перед вами дійсно господар, а не людина, яка сама орендувала це житло на добу.

Паспорт громадянина України. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Підписання договору

Навіть якщо власник здається "дуже пристойною людиною", завжди підписуйте договір оренди. У ньому обов'язково мають бути вказані паспортні дані сторін, точна адреса, сума оплати та умови повернення страхового депозиту. Також важливо зафіксувати стан техніки та меблів, щоб при виїзді вам не виставили рахунок за зламаний бойлер, який не працював ще до вашого приїзду. В Одесі популярна передача грошей готівкою, тому не лінуйтеся брати розписку за кожен платіж або фіксувати перекази на картку з чітким коментарем.

Підписання договору. Фото ілюстративне: freepik

Таргани, техніка та "сюрпризи" в кутках

​Коли ви заходите в квартиру, не бійтеся виглядати дивно — заглядайте всюди. Перевірте кути в кухні та за плінтусами на наявність "непроханих гостей". Таргани в одеських будинках — явище нерідке, і вивести їх буде вашим клопотом, а не власника. ​Обов'язково зверніть увагу на такі речі:

Сантехніка та електрика: Увімкніть воду в усіх кранах одночасно, перевірте, чи не тече бачок унітазу і чи не іскрять розетки. Окремо протестуйте бойлер, адже без гарячої води в Одесі жити складно. ​

Запахи: Якщо в квартирі забагато освіжувачів повітря, можливо, власники намагаються приховати запах цвілі або наслідки життя домашніх тварин. ​

Меблі: Сфотографуйте всі подряпини та плями на дивані чи столі одразу при власникові. Це застрахує вас від претензій при виїзді.

Тарган в квартирі. Фото ілюстративне: iStock

Сусіди та атмосфера в під'їзді

​Ваш спокій залежить не тільки від квартири, а й від тих, хто за стіною. Поцікавтеся, чи не здаються сусідні квартири подобово — постійні вечірки за стіною навряд чи сприятимуть вашому відпочинку. Не лінуйтеся пройтися під’їздом: стан поштових скриньок та наявність оголошень про борги за комуналку розкажуть про будинок більше, ніж рієлтор. Якщо в коридорі брудно або стоять купи мотлоху, готуйтеся до частих візитів комах у вашу оселю.

Пара страждає від шуму в квартирі. Фото ілюстративне: iStock

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що через ситуацію в країні, зокрема вибухи та бойові дії, одеська молодь часто потребує психологічної допомоги. Новини.LIVE зібрали поради про те, куди звертатися для психологічної підтримки.

Також ми писали про те, які помилки допускають одесити під час співбесіди на роботу. Новини.LIVE зібрали п’ять головних промахів, які стають причиною миттєвої відмови кандидату без досвіду.