Главная Одесса Аренда квартиры в Одессе — совет как снять первое жилье без риска

Аренда квартиры в Одессе — совет как снять первое жилье без риска

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 15:02
Аренда жилья в Одессе: как проверить собственника и договор
Жилой дом в центре Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Снять свое первое самостоятельное жилье в Одессе — это не только о радости от собственного пространства, но и о куче скрытых ловушек. Кроме риска наткнуться на мошенников, арендаторы часто забывают проверить бытовые мелочи, которые позже могут превратить жизнь в ночной кошмар. Чтобы желанные "квадраты" не разочаровали уже через неделю, стоит быть придирчивым исследователем еще на этапе осмотра.

Новини.LIVE подготовили несколько простых шагов, которые помогут молодежи безопасно впервые подписать договор и получить ключи от заветной квартиры.

Низкая цена и фальшивые владельцы

Первое, что должно насторожить арендатора в Одессе, — это слишком выгодное предложение в популярном районе. Если квартира с видом на море в Аркадии или уютная "сталинка" в центре стоит вдвое дешевле рынка, скорее всего, это ловушка. Мошенники часто используют чужие фото из интернета и требуют "задаток" на карту, чтобы якобы забронировать просмотр из-за большого количества желающих. Запомните главное правило одесского рынка недвижимости: никаких денег до момента, пока вы не переступите порог квартиры и не увидите оригиналы документов.

Зняття першої квартири в Одесі
Жилой дом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Проверка документов

Не стесняйтесь требовать документы — это ваше право как плательщика. Вы должны проверить паспорт владельца и оригинал документа о праве собственности (выписка из реестра, договор купли-продажи или дарения). Отдельное внимание уделите количеству владельцев. Если квартира принадлежит нескольким людям, каждый из них должен дать согласие на аренду. Также полезно проверить документы в электронном реестре недвижимости, чтобы убедиться, что перед вами действительно хозяин, а не человек, который сам арендовал это жилье на сутки.

Зняття першої квартири в Одесі
Паспорт гражданина Украины. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Подписание договора

Даже если владелец кажется "очень приличным человеком", всегда подписывайте договор аренды. В нем обязательно должны быть указаны паспортные данные сторон, точный адрес, сумма оплаты и условия возврата страхового депозита. Также важно зафиксировать состояние техники и мебели, чтобы при выезде вам не выставили счет за сломанный бойлер, который не работал еще до вашего приезда. В Одессе популярна передача денег наличными, поэтому не ленитесь брать расписку за каждый платеж или фиксировать переводы на карту с четким комментарием.

Оренда житла без шахраїв
Подписание договора. Фото иллюстративное: freepik

Тараканы, техника и "сюрпризы" в углах

Когда вы заходите в квартиру, не бойтесь выглядеть странно — заглядывайте везде. Проверьте углы в кухне и за плинтусами на наличие "незваных гостей". Тараканы в одесских домах — явление нередкое, и вывести их будет вашей заботой, а не владельца. Обязательно обратите внимание на такие вещи:

  • Сантехника и электрика: Включите воду во всех кранах одновременно, проверьте, не течет ли бачок унитаза и не искрят ли розетки. Отдельно протестируйте бойлер, ведь без горячей воды в Одессе жить сложно.
  • Запахи: Если в квартире слишком много освежителей воздуха, возможно, владельцы пытаются скрыть запах плесени или последствия жизни домашних животных.
  • Мебель: Сфотографируйте все царапины и пятна на диване или столе сразу при владельце. Это застрахует вас от претензий при выезде.
Зняття першої квартири в Одесі
Тараканья в квартире. Фото иллюстративное: iStock

Соседи и атмосфера в подъезде

Ваше спокойствие зависит не только от квартиры, но и от тех, кто за стеной. Поинтересуйтесь, не сдаются ли соседние квартиры посуточно — постоянные вечеринки за стеной вряд ли будут способствовать вашему отдыху. Не ленитесь пройтись по подъезду: состояние почтовых ящиков и наличие объявлений о долгах за коммуналку расскажут о доме больше, чем риелтор. Если в коридоре грязно или стоят кучи хлама, готовьтесь к частым визитам насекомых в ваш дом.

Зняття першої квартири в Одесі
Пара страдает от шума в квартире. Фото иллюстративное: iStock

Напомним, мы сообщали о том, что из-за ситуации в стране, в частности взрывов и боевых действий, одесская молодежь часто нуждается в психологической помощи. Новини.LIVE собрали советы о том, куда обращаться для психологической поддержки.

Также мы писали о том, какие ошибки допускают одесситы во время собеседования на работу. Новини.LIVE собрали пять главных промахов, которые становятся причиной мгновенного отказа кандидату без опыта.

 

Одесса недвижимость Одесская область жилье аренда Новости Одессы квартира
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
