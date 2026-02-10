Аренда жилья в Одессе: как проверить собственника и договор

Жилой дом в центре Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Снять свое первое самостоятельное жилье в Одессе — это не только о радости от собственного пространства, но и о куче скрытых ловушек. Кроме риска наткнуться на мошенников, арендаторы часто забывают проверить бытовые мелочи, которые позже могут превратить жизнь в ночной кошмар. Чтобы желанные "квадраты" не разочаровали уже через неделю, стоит быть придирчивым исследователем еще на этапе осмотра.

Новини.LIVE подготовили несколько простых шагов, которые помогут молодежи безопасно впервые подписать договор и получить ключи от заветной квартиры.

Реклама

Читайте также:

Низкая цена и фальшивые владельцы

Первое, что должно насторожить арендатора в Одессе, — это слишком выгодное предложение в популярном районе. Если квартира с видом на море в Аркадии или уютная "сталинка" в центре стоит вдвое дешевле рынка, скорее всего, это ловушка. Мошенники часто используют чужие фото из интернета и требуют "задаток" на карту, чтобы якобы забронировать просмотр из-за большого количества желающих. Запомните главное правило одесского рынка недвижимости: никаких денег до момента, пока вы не переступите порог квартиры и не увидите оригиналы документов.

Жилой дом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Проверка документов

Не стесняйтесь требовать документы — это ваше право как плательщика. Вы должны проверить паспорт владельца и оригинал документа о праве собственности (выписка из реестра, договор купли-продажи или дарения). Отдельное внимание уделите количеству владельцев. Если квартира принадлежит нескольким людям, каждый из них должен дать согласие на аренду. Также полезно проверить документы в электронном реестре недвижимости, чтобы убедиться, что перед вами действительно хозяин, а не человек, который сам арендовал это жилье на сутки.

Паспорт гражданина Украины. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Подписание договора

Даже если владелец кажется "очень приличным человеком", всегда подписывайте договор аренды. В нем обязательно должны быть указаны паспортные данные сторон, точный адрес, сумма оплаты и условия возврата страхового депозита. Также важно зафиксировать состояние техники и мебели, чтобы при выезде вам не выставили счет за сломанный бойлер, который не работал еще до вашего приезда. В Одессе популярна передача денег наличными, поэтому не ленитесь брать расписку за каждый платеж или фиксировать переводы на карту с четким комментарием.

Подписание договора. Фото иллюстративное: freepik

Тараканы, техника и "сюрпризы" в углах

Когда вы заходите в квартиру, не бойтесь выглядеть странно — заглядывайте везде. Проверьте углы в кухне и за плинтусами на наличие "незваных гостей". Тараканы в одесских домах — явление нередкое, и вывести их будет вашей заботой, а не владельца. Обязательно обратите внимание на такие вещи:

Сантехника и электрика: Включите воду во всех кранах одновременно, проверьте, не течет ли бачок унитаза и не искрят ли розетки. Отдельно протестируйте бойлер, ведь без горячей воды в Одессе жить сложно.

Запахи: Если в квартире слишком много освежителей воздуха, возможно, владельцы пытаются скрыть запах плесени или последствия жизни домашних животных.

Мебель: Сфотографируйте все царапины и пятна на диване или столе сразу при владельце. Это застрахует вас от претензий при выезде.

Тараканья в квартире. Фото иллюстративное: iStock

Соседи и атмосфера в подъезде

Ваше спокойствие зависит не только от квартиры, но и от тех, кто за стеной. Поинтересуйтесь, не сдаются ли соседние квартиры посуточно — постоянные вечеринки за стеной вряд ли будут способствовать вашему отдыху. Не ленитесь пройтись по подъезду: состояние почтовых ящиков и наличие объявлений о долгах за коммуналку расскажут о доме больше, чем риелтор. Если в коридоре грязно или стоят кучи хлама, готовьтесь к частым визитам насекомых в ваш дом.

Пара страдает от шума в квартире. Фото иллюстративное: iStock

Напомним, мы сообщали о том, что из-за ситуации в стране, в частности взрывов и боевых действий, одесская молодежь часто нуждается в психологической помощи. Новини.LIVE собрали советы о том, куда обращаться для психологической поддержки.

Также мы писали о том, какие ошибки допускают одесситы во время собеседования на работу. Новини.LIVE собрали пять главных промахов, которые становятся причиной мгновенного отказа кандидату без опыта.