Україна
Где в Одессе можно получить новую профессию — важная подборка

Дата публикации 11 февраля 2026 16:17
Обучение для молодежи в Одессе: курсы и школы: курсы и школы
Девушка учится. Фото иллюстративное: iStock

Молодые одесситы все чаще ищут профессию, с которой можно стартовать без многолетнего обучения. В Одессе доступны курсы и школы, где обучают как офлайн, так и онлайн. Популярные направления — IT, дизайн, SMM, маркетинг и креативные специальности. Многие программы рассчитаны именно на новичков.

Журналисты Новини.LIVE забрали ТОП мест где молодые одесситы могут получить профессию.

Онлайн или офлайн

Выбор зависит от того, насколько ты дисциплинирован. Офлайн в Одессе — это про нетворкинг. Ты знакомишься с людьми, ходишь на ивенты и видишь жизнь компаний собственными глазами. Это круто, если тебе нужен "пинок" от преподавателя. Онлайн дает полную свободу. Ты можешь учиться на курсах сидя в кафе на Дерибасовской. Это дешевле, а иногда и бесплатно, если знать, где искать грантовые программы для молодежи.

Девушка с телефоном в кафе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Как не ошибиться с выбором

Самое главное сейчас — смотреть на отзывы в соцсетях и наличие практики. Хорошее место в Одессе всегда предложит пробный урок или открытую лекцию. Сходи на день открытых дверей, посмотри на компьютеры, пообщайся с преподавателями. Сейчас профессия — это не диплом в рамке, а то, что ты реально умеешь делать руками или головой.

Офлайн-ресурсы

Для тех, кто хочет учиться офлайн, в Одессе работают IT-школы и образовательные центры. Среди популярных вариантов — Hillel IT School, Beetroot Academy, ШАГ (Компьютерная академия STEP). Здесь обучают программированию, тестированию, веб-дизайну, SMM и digital-маркетингу. Занятия проходят в группах, с практикой и поддержкой менторов.

Девушка с ноутбуком. Фото иллюстративное: iStock

Онлайн обучение онлайн

Онлайн-обучение удобно для студентов и тех, кто совмещает учебу с работой. Молодежь часто выбирает платформы Prometheus, Coursera, Udemy, GoIT, Mate academy. Здесь можно освоить IT-специальности, копирайтинг, таргетинг, аналитику или проектный менеджмент, обучаясь в собственном темпе. Для тех, кто хочет быстро выйти на заработок, в Одессе доступны курсы сервисных профессий. Это школы барберов, бьюти-студии, кулинарные школы и обучающие салоны. Такие программы обычно короткие и максимально практичные.

Студентка на курсах. Фото иллюстративное: iStock

Напомним, мы сообщали о том, где студентам из Одессы найти первую работу. Чаще всего без опыта берут в сферу сервиса, продаж и онлайн-профессий. Работодатели предлагают гибкий график и базовое обучение на месте. Зарплата зависит от нагрузки и формата работы.

Также мы писали, что Новини.LIVE подготовили несколько простых шагов, которые помогут молодежи безопасно впервые подписать договор и получить ключи от заветной квартиры.

