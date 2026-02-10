Работа в Одессе 2026: ТОП-5 профессий для успешной карьеры для успешной карьеры

Молодой рабочий у станка. Фото иллюстративное: iStock

Одесский рынок труда в 2026 году диктует свои правила. Престижность диплома теперь измеряется способностью специалиста работать в условиях постоянных изменений. Город-порт и главный логистический узел страны нуждается в людях, которые умеют управлять сложными процессами, лечить и строить. Сегодня выбор профессии в Одессе — это не о случайном дипломе, а о четком понимании того, как будет работать наше море и экономика завтра.

Новини.LIVE собрать ТОП-5 престижных и высокооплачиваемых профессий для одесситов.

На кого стоит учиться одесситам

Первое место по традиции и актуальности занимают специалисты по морской логистике и управлению портами. Одесса вновь подтверждает статус главных ворот страны, поэтому специалисты, которые знают, как организовать перевалку грузов и наладить морские маршруты, ценятся на вес золота. Средняя зарплата логиста сейчас составляет 34 000 гривен. Это работа для тех, кто умеет сочетать знания международного права, экономики и особенностей работы терминалов.

Работники порта. Фото иллюстративное: iStock

На второй позиции — инженеры и архитекторы по восстановлению инфраструктуры. Одесса активно обновляется, поэтому спрос на специалистов, способных проектировать современные жилые комплексы и восстанавливать исторические здания с учетом новых стандартов безопасности, только растет. Особенно востребованы те, кто умеет внедрять энергоэффективные технологии, чтобы дома оставались с теплом и светом при любых условиях. Зарплата инженера по строительству составляет 33 000 гривен.

Инженеры на объекте. Фото иллюстративное: iStock

Третью строчку занимают специалисты по психологической и физической реабилитации. В Одессе открывается все больше центров помощи, и квалифицированные кадры здесь в дефиците. Это профессия для тех, кто хочет реально помогать людям возвращаться к нормальной жизни, работая с современными методиками восстановления здоровья и ментального состояния. Средний доход реабилитолога в Одессе вырос до 28 000 гривен, что на четверть больше, чем в прошлом году.

Психолог держит за руку пациента. Фото иллюстративное: iStock

Четвертое место принадлежит ІТ-разработчикам в сфере безопасности и автоматизации. ИТ-кластер переориентировался на создание программ для защиты критической инфраструктуры и управления городскими системами. Программисты, которые создают софт для мониторинга безопасности или автоматизации логистических процессов, сегодня имеют одни из самых высоких зарплат. Хотя средняя зарплата в категории "ІТ" стартует от 30 000 гривен, выплаты для Middle-разработчиков могут достигать до 80 000-90 000 гривен.

Парень за ноутбуком. Фото иллюстративное: iStock

Замыкают пятерку технологи пищевой промышленности и агропереработки. Одесская область — это не только море, но и огромный аграрный потенциал. Сейчас выгодно учиться на тех, кто умеет создавать готовые продукты из сырья прямо здесь, на месте. Современная пищевая промышленность требует знаний биохимии и маркетинга, чтобы одесские продукты покоряли мировые рынки. Средний оклад в этой сфере составляет 27 000 гривен, но на крупных производствах вакансии часто предлагают от 35 000 до 65 000 гривен для тех, кто способен наладить новые линии выпуска продукции.

Пищевой технолог Фото иллюстративное: iStock

