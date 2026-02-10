Робота в Одесі 2026: ТОП-5 професій для успішної кар'єри

Молодий робітник біля станка. Фото ілюстративне: iStock

Одеський ринок праці у 2026 році диктує свої правила. Престижність диплома тепер вимірюється здатністю фахівця працювати в умовах постійних змін. Місто-порт і головний логістичний вузол країни потребує людей, які вміють керувати складними процесами, лікувати та будувати. Сьогодні вибір професії в Одесі — це не про випадковий диплом, а про чітке розуміння того, як працюватиме наше море та економіка завтра.

Новини.LIVE зібрати ТОП-5 престижних та високооплачуваних професій для одеситів.

Реклама

Читайте також:

На кого варто вчитися одеситам

Перше місце за традицією та актуальністю посідають спеціалісти з морської логістики та управління портами. Одеса знову підтверджує статус головних воріт країни, тому фахівці, які знають, як організувати перевалку вантажів і налагодити морські маршрути, цінуються на вагу золота. Середня зарплата логіста зараз становить 34 000 гривень. Це робота для тих, хто вміє поєднувати знання міжнародного права, економіки та особливостей роботи терміналів.

Працівники порту. Фото ілюстративне: iStock

На другій позиції — інженери та архітектори з відновлення інфраструктури. Одеса активно оновлюється, тому попит на фахівців, здатних проєктувати сучасні житлові комплекси та відновлювати історичні будівлі з урахуванням нових стандартів безпеки, лише зростає. Особливо затребувані ті, хто вміє впроваджувати енергоефективні технології, щоб будинки залишалися з теплом і світлом за будь-яких умов. Зарплата інженера з будівництва становить 33 000 гривень.

Інженери на об'єкті. Фото ілюстративне: iStock

Третю сходинку займають фахівці з психологічної та фізичної реабілітації. В Одесі відкривається все більше центрів допомоги, і кваліфіковані кадри тут у дефіциті. Це професія для тих, хто хоче реально допомагати людям повертатися до нормального життя, працюючи з сучасними методиками відновлення здоров’я та ментального стану. Середній дохід реабілітолога в Одесі зріс до 28 000 гривень, що на чверть більше, ніж торік.



Психолог тримає за руку пацієнта. Фото ілюстративне: iStock

Четверте місце належить ІТ-розробникам у сфері безпеки та автоматизації. ІТ-кластер переорієнтувався на створення програм для захисту критичної інфраструктури та управління міськими системами. Програмісти, які створюють софт для моніторингу безпеки чи автоматизації логістичних процесів, сьогодні мають одні з найвищих зарплат. Хоча середня зарплата в категорії "ІТ" стартує від 30 000 гривень, виплати для Middle-розробників можуть сягати до 80 000–90 000 гривень.

Хлопець за ноутбуком. Фото ілюстративне: iStock

Замикають п’ятірку технологи харчової промисловості та агропереробки. Одеська область — це не лише море, а й величезний аграрний потенціал. Зараз вигідно вчитися на тих, хто вміє створювати готові продукти з сировини прямо тут, на місці. Сучасна харчова промисловість потребує знань біохімії та маркетингу, щоб одеські продукти підкорювали світові ринки. Середній оклад у цій сфері становить 27 000 гривень, але на великих виробництвах вакансії часто пропонують від 35 000 до 65 000 гривень для тих, хто здатний налагодити нові лінії випуску продукції.

Харчовий технолог. Фото ілюстративне: iStock

Нагадаємо, ми писали про те, як молодим одеситам зняти свою першу квартиру. Новини.LIVE підготували декілька простих кроків, які допоможуть молоді безпечно вперше підписати договір і отримати ключі від омріяної квартири.

Також ми писали про те, про те, що через ситуацію в країні, зокрема вибухи та бойові дії, одеська молодь часто потребує психологічної допомоги. Новини.LIVE зібрали поради про те, куди звертатися для психологічної підтримки.