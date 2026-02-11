Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Как найти первую работу в Одессе — где берут без опыта

Как найти первую работу в Одессе — где берут без опыта

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 12:43
Первая работа для студентов в Одессе: вакансии и зарплаты: вакансии и зарплаты
Девушка работает в кафе. Фото иллюстративное: iStock

Первую работу без опыта в Одессе реально найти еще во время учебы. Чаще всего студентов берут в сферу сервиса, продаж и онлайн-профессий. Работодатели предлагают гибкий график и базовое обучение на месте. Зарплата зависит от нагрузки и формата работы.

Новини.LIVE собрали ТОП мест, куда могут устроиться студенты без опыта.

Реклама
Читайте также:

Выбор работы

Проще всего студентам устроиться в кафе, рестораны и службы доставки. Здесь ищут официантов, бариста, кассиров и курьеров. Оплата обычно почасовая или по сменам, с чаевыми. В среднем студенты зарабатывают от 8 до 15 тыс. грн в месяц при неполной занятости.

Робота для студентів
Бариста в кофейне. Фото иллюстративное: iStock

Еще один популярный вариант — колл-центры и службы поддержки. Опыт не обязателен, главное — умение общаться. Зарплата стартует от 10 до 18 тыс. грн, часто есть бонусы за результат.

Робота без досвіду Одеса
Работница колл-центра. Фото иллюстративное: iStock

Студентов также берут в магазины и торговые сети — продавцами или консультантами. График обычно посменный, что удобно для обучения. Доходы колеблются в пределах 10-16 тыс. грн.

Робота для студентів
Продавец-консультант в магазине. Фото иллюстративное: iStock

Те, кто хочет работать онлайн, могут начать с SMM, контента, дизайна или техподдержки. Начальные ставки ниже, но с опытом доход растет быстрее. Часто это 8-12 тыс. грн на старте с возможностью роста.

Робота без досвіду Одеса
Девушка с телефоном в руках. Фото иллюстративное: iStock

Напомним, Новини.LIVE собрать ТОП-5 престижных и высокооплачиваемых профессий для одесситов. Город-порт и главный логистический узел страны нуждается в людях, которые умеют управлять сложными процессами, лечить и строить.

Также, Новини.LIVE подготовили несколько простых шагов, которые помогут молодежи безопасно впервые подписать договор и получить ключи от заветной квартиры.

Одесса работа учеба Одесская область профессии Новости Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации