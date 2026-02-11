Первая работа для студентов в Одессе: вакансии и зарплаты: вакансии и зарплаты

Девушка работает в кафе. Фото иллюстративное: iStock

Первую работу без опыта в Одессе реально найти еще во время учебы. Чаще всего студентов берут в сферу сервиса, продаж и онлайн-профессий. Работодатели предлагают гибкий график и базовое обучение на месте. Зарплата зависит от нагрузки и формата работы.

Новини.LIVE собрали ТОП мест, куда могут устроиться студенты без опыта.

Выбор работы

Проще всего студентам устроиться в кафе, рестораны и службы доставки. Здесь ищут официантов, бариста, кассиров и курьеров. Оплата обычно почасовая или по сменам, с чаевыми. В среднем студенты зарабатывают от 8 до 15 тыс. грн в месяц при неполной занятости.

Бариста в кофейне. Фото иллюстративное: iStock

Еще один популярный вариант — колл-центры и службы поддержки. Опыт не обязателен, главное — умение общаться. Зарплата стартует от 10 до 18 тыс. грн, часто есть бонусы за результат.

Работница колл-центра. Фото иллюстративное: iStock

Студентов также берут в магазины и торговые сети — продавцами или консультантами. График обычно посменный, что удобно для обучения. Доходы колеблются в пределах 10-16 тыс. грн.

Продавец-консультант в магазине. Фото иллюстративное: iStock

Те, кто хочет работать онлайн, могут начать с SMM, контента, дизайна или техподдержки. Начальные ставки ниже, но с опытом доход растет быстрее. Часто это 8-12 тыс. грн на старте с возможностью роста.

Девушка с телефоном в руках. Фото иллюстративное: iStock

