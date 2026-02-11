Перша робота для студентів в Одесі: вакансії і зарплати

Дівчина працює в кафе. Фото ілюстративне: iStock

Першу роботу без досвіду в Одесі реально знайти ще під час навчання. Найчастіше студентів беруть у сферу сервісу, продажів та онлайн-професій. Роботодавці пропонують гнучкий графік і базове навчання на місці. Зарплата залежить від навантаження та формату роботи.

Новини.LIVE зібрали ТОП місць, куди можуть влаштуватися студенти без досвіду.

Найпростіше студентам влаштуватися у кафе, ресторани та служби доставки. Тут шукають офіціантів, бариста, касирів і кур’єрів. Оплата зазвичай погодинна або змінами, з чайовими. У середньому студенти заробляють від 8 до 15 тис. грн на місяць за неповної зайнятості.

Ще один популярний варіант — кол-центри та служби підтримки. Досвід не обов’язковий, головне — вміння спілкуватися. Зарплата стартує від 10 до 18 тис. грн, часто є бонуси за результат.

Студентів також беруть у магазини та торгові мережі — продавцями або консультантами. Графік зазвичай позмінний, що зручно для навчання. Доходи коливаються в межах 10–16 тис. грн.

Ті, хто хоче працювати онлайн, можуть почати з SMM, контенту, дизайну або техпідтримки. Початкові ставки нижчі, але з досвідом дохід зростає швидше. Часто це 8–12 тис. грн на старті з можливістю росту.

