Україна
Як знайти першу роботу в Одесі — де беруть без досвіду

Як знайти першу роботу в Одесі — де беруть без досвіду

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 12:43
Перша робота для студентів в Одесі: вакансії і зарплати
Дівчина працює в кафе. Фото ілюстративне: iStock

Першу роботу без досвіду в Одесі реально знайти ще під час навчання. Найчастіше студентів беруть у сферу сервісу, продажів та онлайн-професій. Роботодавці пропонують гнучкий графік і базове навчання на місці. Зарплата залежить від навантаження та формату роботи.

Новини.LIVE зібрали ТОП місць, куди можуть влаштуватися студенти без досвіду.

Читайте також:

Вибір роботи

Найпростіше студентам влаштуватися у кафе, ресторани та служби доставки. Тут шукають офіціантів, бариста, касирів і кур’єрів. Оплата зазвичай погодинна або змінами, з чайовими. У середньому студенти заробляють від 8 до 15 тис. грн на місяць за неповної зайнятості.

Робота для студентів
Бариста в кав'ярні. Фото ілюстративне: iStock

Ще один популярний варіант — кол-центри та служби підтримки. Досвід не обов’язковий, головне — вміння спілкуватися. Зарплата стартує від 10 до 18 тис. грн, часто є бонуси за результат.

Робота без досвіду Одеса
Працівниця колл-центру. Фото ілюстративне: iStock

Студентів також беруть у магазини та торгові мережі — продавцями або консультантами. Графік зазвичай позмінний, що зручно для навчання. Доходи коливаються в межах 10–16 тис. грн.

Робота для студентів
Продавець-консультант в магазині. Фото ілюстративне: iStock

Ті, хто хоче працювати онлайн, можуть почати з SMM, контенту, дизайну або техпідтримки. Початкові ставки нижчі, але з досвідом дохід зростає швидше. Часто це 8–12 тис. грн на старті з можливістю росту.

Робота без досвіду Одеса
Дівчина з телефоном в руках. Фото ілюстративне: iStock

Нагадаємо, Новини.LIVE зібрати ТОП-5 престижних та високооплачуваних професій для одеситів. Місто-порт і головний логістичний вузол країни потребує людей, які вміють керувати складними процесами, лікувати та будувати.

Також, Новини.LIVE підготували декілька простих кроків, які допоможуть молоді безпечно вперше підписати договір і отримати ключі від омріяної квартири.

Одеса робота навчання Одеська область професії Новини Одеси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
