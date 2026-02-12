Видео
Работа с проживанием в Одессе — какие варианты есть на рынке

Работа с проживанием в Одессе — какие варианты есть на рынке

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 11:21
Где найти работу с жильем в Одессе: обзор вакансий для молодежи
Девушка в общежитии. Фото иллюстративное: depositphotos

В Одессе наблюдается острая потребность в молодых специалистах. Кроме стабильной заработной платы, коммунальные и частные предприятия готовы полностью закрывать жилищный вопрос для своих работников, предоставляя места в общежитиях. Это открывает реальные перспективы для выпускников учебных заведений и молодых людей из других регионов, которые планируют переезд в Одессу, но не имеют бюджета на аренду квартиры. Такой подход позволяет молодежи не только получить первый серьезный опыт работы, но и существенно экономить, ведь расходы на коммунальные услуги и аренду часто берет на себя компания.

Журналисты Новини.LIVE собрали подборку вакансий в Одессе, где можно не только заработать, но и сэкономить на жилье.

Читайте также:

Вакансии с жильем

Одним из самых интересных предложений сегодня является набор на бесплатные курсы водителей трамваев и троллейбусов от КП "Одесгорэлектротранс". Предприятие предлагает шестимесячное обучение, после которого гарантирует трудоустройство и получение категории "Т". Важно, что иногородним студентам на весь период обучения и дальнейшей работы предоставляют место в общежитии. Для поступления нужно быть старше 21 года и иметь медицинские справки от нарколога и психиатра. Детали можно узнать по телефону 048 717 54 54 или на их сайте.

Вакансії з житлом в Одесі
Трамвай на рельсах. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Если же вы ищете более динамичную работу с гибким графиком, стоит обратить внимание на сферу безопасности. Охранные компании активно нанимают молодежь для работы вахтовым методом. Это означает, что вы работаете, например, две недели через две, и в это время компания полностью обеспечивает вас бесплатным жильем и фирменной одеждой. Это удобно для тех, кто хочет иметь много свободного времени между сменами для обучения или хобби.

Вакансії з житлом в Одесі
Охранник на объекте. Фото иллюстративное: iStock

Для тех, кто склонен к техническим специальностям, открыты двери заводов, в частности "Стальканат". Это промышленный гигант, который ценит молодых специалистов и готов обучать их непосредственно на производстве. Предприятие имеет собственный жилой фонд и предлагает официальную зарплату, которая выше средней по городу. Это хорошая возможность получить профессию канатчика или волочильщика с полным социальным пакетом.

Вакансії з житлом в Одесі
Работники на заводе. Фото иллюстративное: iStock

Не менее перспективной является работа на железной дороге. "Укрзализныця" в Одесском регионе постоянно нуждается в молодых кадрах — от проводников до мастеров пути. Государственная компания обеспечивает своих работников местами в ведомственных общежитиях, расположенных вблизи крупных транспортных узлов. Это позволяет работать в Одессе и пользоваться всеми льготами железнодорожника, включая бесплатный проезд.

Выбор работы с проживанием в Одессе — это стратегический шаг для каждого, кто хочет стать независимым уже сегодня. Каждое из этих предприятий предлагает не просто зарплату, но и фундамент для жизни в новом городе.

Напомним, мы писали о том, где в Одессе можно получить другую профессию, с которой можно стартовать без многолетнего обучения. В Одессе доступны курсы и школы, где обучают как офлайн, так и онлайн.

Также мы писали о том, что в нынешних условиях одесская молодежь переживает большой стресс. Однако для таких нужд существует множество центров поддержки и помощи.

Одесса работа Одесская область жилье Новости Одессы вакансии
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
