Головна Одеса Як швидко заробити в Одесі — робота на кілька годин на день

Як швидко заробити в Одесі — робота на кілька годин на день

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 12:22
Робота для студентів в Одесі 2026: вакансії з гнучким графіком
Кур'єр служби доставки. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Студенти одеських вишів, які навчаються на стаціонарі, дедалі частіше обирають роботу з гнучким графіком, що не заважає парам. Місцеві роботодавці адаптувалися до потреб молоді й пропонують вакансії з оплатою за зміну або навіть за годину. Головна перевага таких підробітків — відсутність жорсткого контролю та можливість самостійно планувати робочі години.

Журналісти Новини.LIVE підготували перелік вакансій, де можна працювати декілька годин на добу.

Читайте також:

Варіанти для тих, хто вчиться вдень

Найпопулярнішим варіантом залишається сфера кур’єрської доставки. Гіганти на кшталт Glovo чи місцеві служби доставки їжі дозволяють працювати навіть пішки або на власному самокаті. Ви самі обираєте час. Можна вийти на лінію на 2-3 години після лекцій і отримати виплату того ж дня.

Робота на декілька годин в Одесі
Кур'єр везе замовлення. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Для тих, хто любить спілкування, ідеальним варіантом є робота в кінотеатрах або кав’ярнях. Наприклад, мережеві кінотеатри часто шукають персонал на вечірні сеанси. Обов’язки прості: перевірка квитків або продаж попкорну. Графік зазвичай складається на тиждень наперед, тож підігнати його під розклад заліків досить легко.

Робота на декілька годин в Одесі
Робітник кінотеатру перевіряє квитки. Фото ілюстративне: depositphotos

Ще один перевірений шлях — фасувальник або стікерувальник. Багато складів, де потрібні руки на вечірні зміни (від 4 годин). Оплата тут зазвичай щотижнева, а досвід роботи не вимагається — всього навчать за 15 хвилин.

Робота на декілька годин в Одесі
Дівчина пакує посилки. Фото ілюстративне: depositphotos

Якщо ж сидіти на місці нудно, можна спробувати себе як промоутер. Це не завжди "роздача листівок". Сучасні бренди шукають активних людей для консультування покупців у торгових центрах. Це хороший спосіб "прокачати" навички спілкування, які точно знадобляться в майбутньому.

Робота на декілька годин в Одесі
Дівчина роздає флаєри. Фото: рекламна агенція Ne Bo

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі багато молоді починає кар’єру без попереднього досвіду роботи. Студенти, випускники та ті, хто змінює професію, стикаються з однаковою проблемою — як правильно написати резюме, аби вас взяли на роботу.

Також ми писали про те, що в Одесі великий попит на молодих фахівців. Роботодавці готові надавати житло для тих, хто прийде на роботу. 

Одеса робота студенти Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
