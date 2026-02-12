Перше резюме в Одесі: як скласти без досвіду

Людина створює резюме. Фото ілюстративне: iStock

В Одесі багато молоді починає кар’єру без попереднього досвіду роботи. Студенти, випускники та ті, хто змінює професію, стикаються з однаковою проблемою — як правильно скласти перше резюме. Місцеві компанії, кафе, кол-центри, IT-фірми та сервісний бізнес регулярно шукають новачків. Важливо знати, як подати себе так, щоб резюме не загубилося серед інших.

Як правильно написати резюме, щоб вас помітити роботодавці розповідає Новини.LIVE.

Створення резюме

Перше резюме для одеситів має бути простим, зрозумілим і чесним. Не потрібно вигадувати досвід або прикрашати факти. Більшість роботодавців у місті добре знають реалії ринку праці й нормально ставляться до кандидатів без стажу. Їм важливі адекватність, мотивація та базові навички. Починати варто з контактних даних. У резюме достатньо вказати ім’я та прізвище, номер телефону, електронну пошту й місто проживання — Одеса. Домашню адресу писати не потрібно. Електронна пошта має виглядати стримано, без жартівливих назв. Фото не є обов’язковим, але якщо додаєте, воно має бути діловим і актуальним.

Фотограф робить кадр. Фото ілюстративне: iStock

Далі йде короткий опис про себе. Це 3–4 речення, у яких варто зазначити, ким ви є зараз: студент одеського вишу, випускник, початківець у сфері обслуговування, продажів або IT. Тут же можна написати, яку роботу шукаєте — повну зайнятість, змінний графік чи підробіток. Для Одеси це важливо, адже багато вакансій пов’язані з гнучким графіком.

Розділ освіта для першого резюме має особливе значення. Варто вказати навчальний заклад, спеціальність і роки навчання. Якщо ви навчаєтеся в ОНУ, ОНПУ, ОДЕКУ чи іншому одеському закладі — це нормальна практика й зрозуміло для роботодавця. Додатковим плюсом стануть курси, тренінги або онлайн-навчання, особливо з мов, дизайну, SMM чи IT.

Одеський екологічний університет. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Не залишайте пустими поля

За відсутності офіційного досвіду роботи не варто залишати порожній розділ. Тут можна вказати стажування, сезонну роботу, підробітки в кафе, магазинах, на пляжах, участь у волонтерських проєктах або студентських ініціативах. Для одеського ринку праці це звична практика, яка часто відіграє позитивну роль.

Двчина приготувала каву. Фото ілюстративне: iStock

Окремо слід виділити навички. Їх краще поділити на професійні та особисті. До професійних належать знання програм, касових систем, офісних застосунків, мов або соціальних мереж. До особистих — комунікабельність, стресостійкість, пунктуальність. В Одесі роботодавці особливо цінують уміння спілкуватися з людьми та швидко адаптуватися. Обов’язково вкажіть рівень володіння мовами. Українська — базова вимога, знання англійської буде перевагою, особливо у сфері сервісу, туризму та IT. Рівень краще зазначати чесно, без перебільшень.

Важливий момент

Перше резюме має вміщуватися на одну сторінку. Довгі тексти, складні формулювання й канцеляризми лише відштовхують. Простота, чіткість і логічна структура працюють значно краще. Перед надсиланням резюме його потрібно уважно перечитати. Орфографічні помилки одразу псують враження. Також варто адаптувати резюме під конкретну вакансію — це особливо актуально для одеського ринку, де багато схожих пропозицій.

