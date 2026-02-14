Расписание социального транспорта в Одессе 14 февраля 2026 года

Социальные автобусы в Одессе. Фото иллюстративное: ОГС

В Одессе опубликовали расписание социальных маршрутов на 14 февраля. Часть транспорта курсирует по ограниченному графику, поэтому стоит заранее планировать поездки.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Реклама

Читайте также:

Общественный транспорт в Одессе

Отметим, что из-за проблем с электроснабжением в городе не курсируют трамваи и троллейбусы, поэтому часть маршрутов заменили социальные автобусы.

Электротранспорт в Одессе не работает еще с 13 декабря после массированных атак России на энергетическую инфраструктуру. Из-за повреждения оборудования и отсутствия питания на тяговых подстанциях город не может обеспечить движение трамваев и троллейбусов.

В субботу социальные маршруты работают в сокращенном режиме. На линии выходит меньше автобусов, поэтому интервалы между рейсами увеличиваются.

Расписание социальных автобусов в Одессе

Маршрут С1 "Железнодорожный вокзал —ул. 28-й бригады"

От Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 06:30, 08:50, 13:00, 15:30, 17:50

От ул. 28-й бригады: 07:40, 10:00, 14:10, 16:40, 19:00

Маршрут С3 "ул. С. Рихтера — ул. Дегтярная"

От ул. С. Рихтера: 06:45, 08:45, 15:15, 17:15

От ул. Дегтярная: 07:45, 09:45, 16:15, 18:15

Маршрут С4 "Тираспольское шоссе — ул. Дегтярная"

От Тираспольского шоссе: 07:30, 09:30, 15:00, 17:00

От ул. Дегтярная: 08:30, 10:30, 16:00, 18:00

Маршрут №5 (трам.) "Аркадия — Железнодорожный вокзал"

От ст. Аркадия: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

От Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

Маршрут №10 (трам.) "Ицхака Рабина — Железнодорожный вокзал"

От ул. Ицхака Рабина: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

От Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

Маршрут №15 (трам.) "пл. Тираспольская — Слободской рынок"

От пл. Тираспольской: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

От Слободского рынка: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30

Маршрут №17 (трам.) "Куликово поле — 14 ст. В. Фонтана"

От Куликова поля (ул. Канатная): 07:00, 08:06, 09:10, 11:10, 12:22, 13:26, 15:30, 16:38, 17:42, 18:45

От 14 ст. В. Фонтана: 07:34, 08:38, 09:45, 11:44, 12:54, 14:00, 16:06, 17:10, 18:14, 19:20

Маршрут №26 (трам.) "ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал"

От ул. Архитекторская: 07:00, 08:45, 10:20, 13:00, 16:00, 17:30

От Железнодорожного вокзала (пл. Старосенная): 07:50, 09:30, 11:05, 13:45, 16:40, 18:15

Маршрут №27 (трам.) "ул. Архитекторская — просп. Свободы"

От ул. Архитекторская: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

От просп. Свободы: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

Маршрут №3 (трол.) "ст. Застава І — Парк Шевченко"

От ст. Застава І: 07:10, 08:30, 09:50, 12:30, 13:50, 15:50, 17:10, 18:30

От Парка Шевченко: 07:50, 09:10, 10:30, 13:10, 14:30, 16:30, 17:50, 19:10

Маршрут №8 (трол.) "Суперфосфатный завод — Железнодорожный вокзал"

От Суперфосфатного завода: 07:00, 08:30, 09:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25

От Железнодорожного вокзала (Привокзальная площадь): 07:45, 09:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00

Маршрут №9 (трол.) "ул. Инглези — ул. Ришельевская"

От ул. Инглези: 07:00, 08:40, 10:20, 13:20, 15:00, 16:50, 18:30

От ул. Ришельевской: 07:45, 09:30, 11:10, 14:10, 15:50, 17:40, 19:30.

Напомним, сколько придется платить за парковку в Одессе с марта 2026 года. Оплата взимается только в будние дни с 09:00 до 18:00. Все легальные парковочные площадки обозначены дорожными знаками.

Также мы писали, планируют ли одесситы праздновать 14 февраля в этом году и какую сумму готовы потратить на подарок для своей второй половинки.