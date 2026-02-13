Видео
Главная Одесса В Одессе меняют движение социального маршрута — как именно

В Одессе меняют движение социального маршрута — как именно

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 09:43
Расписание социальных автобусов Одессы на 13 февраля 2026 года: изменение движения
Автобус в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе из-за проблем со светом до сих пор не курсирует общественный электротранспорт, вместо которого пассажиров перевозят социальный транспорт. Сегодня, в пятницу, 13 февраля, изменено расписание автобусов, которые ездят по маршруту трамвая №17. В то же время другие социальные маршруты будут работать без изменений. Пассажирам советуют заранее проверить время отправления.

Об этом сообщили на официальном канале города, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Изменение движения

В пятницу, 13 февраля 2026 года, в Одессе временно изменят график движения социальных автобусов на маршруте трамвая №17 "Куликово поле — 14-я станция Большого Фонтана". От Куликова поля автобусы будут отправляться с 06:30 и курсировать в течение дня с интервалами, последний рейс — в 18:56. В обратном направлении, от 14-й станции Большого Фонтана, первое отправление запланировано на 07:02, а последнее — в 19:22.

Другие маршруты

В то же время все другие социальные автобусы и маршруты, заменяющие трамваи №5, №10, №15, №26 и №27, будут работать по обычному расписанию без изменений.

  • №5 (Аркадия — Железнодорожный вокзал): Удобный вариант для поездок к побережью. Отправление от Аркадии каждый час с 07:00 до 10:00, а затем — с 12:00 до 19:00. От вокзала первый рейс в 07:30, последний — в 19:30.
  • №10 (ул. Ицхака Рабина — Железнодорожный вокзал): Автобусы курсируют утром (с 07:00 до 10:00) и вечером (с 15:00 до 18:00). От пл. Старосенной последний рейс отправляется в 18:30.
  • №15 (Тираспольская пл. — Слободской рынок): Первый рейс от площади в 06:30. Маршрут работает в течение всего дня с перерывом в обеденное время (между 12:30 и 15:00).
  • №26 (ул. Архитекторская — Железнодорожный вокзал): Самый насыщенный маршрут. Автобусы курсируют каждые 14-15 минут. Первый выезд в 06:30, а последний рейс от вокзала — в 19:50.
  • №27 (ул. Архитекторская — просп. Свободы): Утренние рейсы доступны с 06:30 до 10:30, вечерние — с 15:00 до 18:00.

Стоит помнить, что реальное время прибытия может немного отличаться из-за ситуации на дорогах или технических причин. Получить дополнительную информацию о движении социальных автобусов, графиков и возможных отклонений можно в информационном центре по телефонам: (048) 717-54-54-54, (048) 717-54-77. Линии работают с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00.

Напомним, мы сообщали о том, что в 2026 году государство гарантирует льготы на проезд в общественном транспорте для различных категорий населения, в частности для детей. Однако для несовершеннолетних существуют определенные ограничения.

Также мы писали о том, какие категории граждан Украины смогут бесплатно ездить общественным транспортом в марте 2026 года. Это почти 20 категорий граждан.

