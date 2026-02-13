Відео
Головна Одеса В Одесі змінюють рух соціального маршруту — як саме

В Одесі змінюють рух соціального маршруту — як саме

Дата публікації: 13 лютого 2026 09:43
Розклад соціальних автобусів Одеси на 13 лютого 2026: зміна руху
Автобус в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі через проблеми зі світлом й досі не курсує громадський електротранспорт, замість якого пасажирів перевозять соціальний транспорт. Сьогодні, у п’ятницю, 13 лютого, змінено розклад автобусів, які їздять за маршрутом трамвая №17. Водночас інші соціальні маршрути працюватимуть без змін. Пасажирам радять заздалегідь перевірити час відправлення.

Про це повідомили на офіційному каналі міста, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Зміна руху

У п’ятницю, 13 лютого 2026 року, в Одесі тимчасово змінять графік руху соціальних автобусів на маршруті трамвая №17 "Куликове поле — 14-та станція Великого Фонтану". Від Куликового поля автобуси вирушатимуть із 06:30 і курсуватимуть протягом дня з інтервалами, останній рейс — о 18:56. У зворотному напрямку, від 14-ї станції Великого Фонтану, перше відправлення заплановане на 07:02, а останнє — о 19:22.

Інші маршрути

  • Водночас усі інші соціальні автобуси та маршрути, що замінюють трамваї №5, №10, №15, №26 та №27, працюватимуть за звичним розкладом без змін.

  • ​№5 (Аркадія — Залізничний вокзал): Зручний варіант для поїздок до узбережжя. Відправлення від Аркадії щогодини з 07:00 до 10:00, а потім — з 12:00 до 19:00. Від вокзалу перший рейс о 07:30, останній — о 19:30.
  • ​№10 (вул. Іцхака Рабіна — Залізничний вокзал): Автобуси курсують вранці (з 07:00 до 10:00) та ввечері (з 15:00 до 18:00). Від пл. Старосінної останній рейс вирушає о 18:30. 
  • ​№15 (Тираспольська пл. — Слобідський ринок): Перший рейс від площі о 06:30. Маршрут працює протягом усього дня з перервою в обідній час (між 12:30 та 15:00). 
  • ​№26 (вул. Архітекторська — Залізничний вокзал): Найнасиченіший маршрут. Автобуси курсують кожні 14–15 хвилин. Перший виїзд о 06:30, а останній рейс від вокзалу — о 19:50.
  • ​№27 (вул. Архітекторська — просп. Свободи): Ранкові рейси доступні з 06:30 до 10:30, вечірні — з 15:00 до 18:00.

Варто пам’ятати, що реальний час прибуття може трохи відрізнятися через ситуацію на дорогах або технічні причини. Отримати додаткову інформацію щодо руху соціальних автобусів, графіків та можливих відхилень можна в інформаційному центрі за телефонами: (048) 717-54-54, (048) 717-54-77. Лінії працюють з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 20:00.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у 2026 році держава гарантує пільги на проїзд у громадському транспорті для різних категорій населення, зокрема для дітей. Однак для неповнолітніх існують певні обмеження.

Також ми писали про те, які категорії громадян України зможуть безплатно їздити громадським транспортом в березні 2026 року. Це майже 20 категорій громадян.

Одеса Одеська область маршрутки Новини Одеси автобуси громадський транспорт трамвай тролейбуси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
