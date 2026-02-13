Парковка в Одессе с марта 2026 года: тарифы, льготы и штрафы

Стоимость парковки в Одессе — сколько придется платить в марте
С марта 2026 года сумма оплаты парковки в Одессе остается без изменений. Стоимость часа стоянки, льготы для отдельных категорий водителей и система штрафов будут действовать по ранее установленным нормам. Платить нужно только в определенные часы, а контроль за соблюдением правил становится жестче. Рассказываем, какие расходы ждут одесситов и гостей города.
Стоимость парковки в Одессе
Тариф на парковку в Одессе составляет 30 гривен в час. Его ввели с 1 января 2025 года, и он остается в силе в марте 2026-го. Оплата взимается только в будние дни с 09:00 до 18:00. Все легальные парковочные площадки обозначены дорожными знаками. Расчет осуществляется безналично — через QR-коды или онлайн-сервисы КП "Одестранспарксервис".
Для водителей, которые регулярно пользуются парковкой, доступны абонементы:
- месячный — 2 500 грн;
- годовой — 22 800 грн.
Абонемент позволяет существенно уменьшить расходы на один час стоянки.
Кто может не платить за парковку
Право на бесплатную парковку в Одессе имеют:
- люди с инвалидностью и водители, которые их перевозят;
- участники боевых действий;
- лица, пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;
- работники дипломатических представительств и международных миссий на служебных автомобилях.
Штрафы за неправильную парковку
За нарушение правил остановки и стоянки предусмотрены следующие штрафы:
- 340 грн — стандартные нарушения парковки;
- 340-510 грн — стоянка автомобиля с ДВС на местах для электрокаров;
- 680 грн — создание препятствий для движения транспорта;
- 255-510 грн — остановка в зоне действия запрещающих знаков;
- 1 020-1 700 грн — парковка на местах для людей с инвалидностью;
- 20-кратный тариф — пребывание на платной парковке более 10 минут без оплаты (например, 600 грн при тарифе 30 грн/час).
В случае серьезных нарушений авто могут эвакуировать. Стоимость услуги — около 2 000 гривен. Если оплатить штраф в течение 10 дней, действует скидка 50%. За неуплату в течение месяца сумма штрафа удваивается, а к водителю могут применить дополнительные санкции.
