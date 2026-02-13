Парковка в Одессе с марта 2026 года: тарифы, льготы и штрафы

Парковка в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С марта 2026 года сумма оплаты парковки в Одессе остается без изменений. Стоимость часа стоянки, льготы для отдельных категорий водителей и система штрафов будут действовать по ранее установленным нормам. Платить нужно только в определенные часы, а контроль за соблюдением правил становится жестче. Рассказываем, какие расходы ждут одесситов и гостей города.

Новини.LIVE объясняют, сколько именно придется платить за парковку в Одессе с марта 2026 года.

Стоимость парковки в Одессе

Тариф на парковку в Одессе составляет 30 гривен в час. Его ввели с 1 января 2025 года, и он остается в силе в марте 2026-го. Оплата взимается только в будние дни с 09:00 до 18:00. Все легальные парковочные площадки обозначены дорожными знаками. Расчет осуществляется безналично — через QR-коды или онлайн-сервисы КП "Одестранспарксервис".

Для водителей, которые регулярно пользуются парковкой, доступны абонементы:

месячный — 2 500 грн;

годовой — 22 800 грн.

Абонемент позволяет существенно уменьшить расходы на один час стоянки.

Кто может не платить за парковку

Право на бесплатную парковку в Одессе имеют:

люди с инвалидностью и водители, которые их перевозят;

участники боевых действий;

лица, пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;

работники дипломатических представительств и международных миссий на служебных автомобилях.

Штрафы за неправильную парковку

За нарушение правил остановки и стоянки предусмотрены следующие штрафы:

340 грн — стандартные нарушения парковки;

340-510 грн — стоянка автомобиля с ДВС на местах для электрокаров;

680 грн — создание препятствий для движения транспорта;

255-510 грн — остановка в зоне действия запрещающих знаков;

1 020-1 700 грн — парковка на местах для людей с инвалидностью;

20-кратный тариф — пребывание на платной парковке более 10 минут без оплаты (например, 600 грн при тарифе 30 грн/час).

В случае серьезных нарушений авто могут эвакуировать. Стоимость услуги — около 2 000 гривен. Если оплатить штраф в течение 10 дней, действует скидка 50%. За неуплату в течение месяца сумма штрафа удваивается, а к водителю могут применить дополнительные санкции.

Напомним, мы сообщали о том, как изменится тариф на свет в Одессе в марте 2026 года. Базовая цена для населения сохраняется на прежнем уровне, в то же время владельцы двухзонных счетчиков будут иметь возможность существенно уменьшить расходы благодаря ночному тарифу.

Также мы писали о том, что входит в самые дорогие пакеты услуг от Киевстара, Vodafone и lifecell. И о том, какой из этих тарифных планов выгоднее по состоянию на февраль 2206 года.