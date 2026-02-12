Тарифы на электроэнергию в Одессе в марте 2026: сколько платить

Пенсионерка считает коммунальные. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В марте 2026 года стоимость электроэнергии для жителей Одессы останется без изменений. Базовый тариф для населения сохраняется на прежнем уровне, в то же время владельцы двухзонных счетчиков будут иметь возможность существенно уменьшить расходы благодаря ночному тарифу. Перейти на такой способ учета может каждый потребитель, оформив стандартный пакет документов.

Журналисты Новини.LIVE объясняют, сколько будет стоить электроэнергия в Одессе в марте и от чего зависит конечная сумма в платежках.

Тарифы для населения

Для бытовых потребителей в Одессе цена электроэнергии остается постоянной — 4,32 грн за кВт⋅ч. Согласно правительственному решению, этот тариф продолжает действовать в установленный период. В то же время потребители, которые пользуются двухзонными (интеллектуальными) счетчиками, оплачивают электроэнергию по другой схеме:

в ночное время (с 23:00 до 07:00) — 2,16 грн за кВт⋅ч, то есть на 50% дешевле;

в дневной период — 4,32 грн за кВт⋅ч.

Такой формат учета наиболее выгоден для семей, которые запускают энергоемкую технику — бойлеры, стиральные или посудомоечные машины — преимущественно ночью.

Стоимость для бизнеса

Для предприятий в 2026 году базовая цена электроэнергии установлена на уровне 686,23 грн за МВт⋅ч без учета НДС. Для компаний, работающих в сфере "зеленой" электрометаллургии, предусмотрены льготные условия — 359,55 грн за МВт⋅ч (также без НДС). Окончательная сумма в счетах для бизнеса зависит от класса напряжения:

1-й класс (высокое напряжение) — более низкий тариф;

2-й класс (низкое напряжение) — выше стоимость электроэнергии.

Как установить двухзонный счетчик

Чтобы пользоваться ночным тарифом и уменьшить расходы на электроэнергию, необходимо подать заявление своему оператору системы распределения. К обращению следует подготовить копии таких документов:

паспорт и идентификационный код;

документ, подтверждающий право собственности на жилье;

действующий договор на поставку электроэнергии.

Двухзонный счетчик можно приобрести самостоятельно — при условии, что он имеет соответствующий сертификат, или же купить непосредственно у оператора сетей. В таком случае устройство сразу настроят под нужные временные зоны.

Напомним, мы сообщали, что в украинском правительстве рассматривают повышение тарифов для населения. Это хотят сделать для того, чтобы перекрыть масштабные долги в энергетическом секторе Украины.

Также мы писали о том, что входит в самые дорогие пакеты услуг от Киевстара, Vodafone и lifecell. И о том, какой из этих тарифных планов выгоднее по состоянию на февраль 2206 года.